Chaque retard de jeu majeur en 2020

Cette année a commencé par une série de retards de jeu très médiatisés, notamment Cyberpunk 2077 et Final Fantasy 7 Remake. Comme ce ne sont que quelques titres qui ont été retardés au cours des derniers mois, et beaucoup d’autres ont été retardés juste avant le début de la nouvelle année, nous avons compilé une liste de tous les jeux qui ont été retardés en 2020 et au-delà. Certains de ces jeux ont été retardés indéfiniment tandis que d’autres ont des fenêtres de sortie ou une date de sortie finale.

Nous mettrons continuellement à jour cette liste car plus de jeux sont retardés.

Jeux retardés en 2020

Marvel’s Avengers

Les Avengers de Marvel devaient sortir le 15 mai, mais Square Enix l’a retardé de plusieurs mois. Ce retard a été attribué à la garantie que le développeur Crystal Dynamics offrirait “l’expérience de jeu ultime des Avengers”. Ce temps supplémentaire sera consacré au réglage et au polissage du jeu.

Date de sortie: 4 septembre 2020

Marvel’s Avengers

Après qu’un événement catastrophique tue apparemment un héros emblématique et oblige les Avengers à se dissoudre, le monde se tourne ailleurs pour sa sécurité, perdant espoir dans les super-héros. Cependant, lorsqu’une nouvelle menace apparaît, les Avengers doivent se rassembler pour sauver tout le monde.

Cyberpunk 2077

Cela n’a pas été une énorme surprise, mais c’était décevant. CD Projekt RED a retardé Cyberpunk 2077 de sa date de sortie initiale le 16 avril 2020. Il devrait maintenant être lancé peu de temps après Avengers en septembre. Dans l’annonce concernant son retard, CD Projekt RED a simplement déclaré que bien que le jeu soit “complet et jouable”, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Date de sortie: 17 septembre 2020

Cyberpunk 2077

Ce qui est à coup sûr le jeu le plus ambitieux de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 nous emmène dans le monde tentaculaire de Night City tenu sous des règnes serrés par diverses sociétés. Il y a Keanu Reeves dedans. Dois-je en dire plus? Je ne pense pas.

Doom Eternal

Juste un mois avant sa sortie initiale en novembre 2019, Bethesda a repoussé la date de sortie de Doom Eternal en 2020. Developer id Software veut que Doom Eternal soit à la hauteur de son niveau de polissage. Maintenant, il partage une date de sortie avec Animal Crossing: New Horizons, un jeu qui ne pourrait pas être plus différent s’il essayait.

Date de sortie: 20 mars 2020

Doom Eternal

Devenez le Doom Slayer une fois de plus et combattez les forces de l’enfer dans Doom Eternal, une suite directe de Doom (2016). La terre étant désormais envahie par les démons, c’est à vous de déchirer et de vous frayer un chemin à travers tout cela pour sauver l’humanité. Soyez prêt pour beaucoup de sang et de tripes.

Lumière mourante 2

Dying Light 2 ne semble pas prendre de pause. Il était censé toucher les consoles et les PC au printemps 2020, mais Techland l’a depuis retardé indéfiniment, sans mot sur une nouvelle date de sortie. Tout ce que nous pouvons faire, c’est rester à l’écoute pour plus de détails dans les mois à venir. Espérons juste qu’il n’atterrira pas dans l’enfer du développement.

Date de sortie: À déterminer (retardé indéfiniment)

Lumière mourante

Après avoir créé la série Dead Island, le développeur Techland est passé à Dying Light, et il est devenu exactement le type de jeu d’apocalypse zombie qu’il espérait. Dying Light 2 vise à poursuivre la tendance chaque fois qu’elle sortira.

Final Fantasy 7 Remake

Un autre retard sans surprise; la première partie du remake de Final Fantasy 7 ne fera pas son lancement prévu le 3 mars 2020. Heureusement, Square Enix ne l’a retardé que d’un mois environ, donc nous n’attendrons pas trop longtemps pour mettre la main sur le très remake prévu. Nous avons déjà attendu si longtemps, de toute façon.

Date de sortie: 10 avril 2020

Final Fantasy 7 Remake

Cloud est de retour et semble plus beau que jamais dans Final Fantasy 7 Remake. Parce que c’est un si grand jeu, Square Enix a choisi de le diviser en différentes parties, avec seulement le premier qui sortira en mars. Au moins, cela nous donne quelque chose à espérer.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

Il y a seulement quelques mois, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered devait sortir le 23 janvier. Comme vous pouvez le voir, cela ne s’est pas produit. Square Enix a plutôt repoussé la date de sortie à l’été 2020, mais une date spécifique est actuellement inconnue.

Date de sortie: Été 2020

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

Il est éclipsé par Final Fantasy 7 Remake, mais Final Fantasy Crystal Chronicles va bientôt avoir son propre remaster. Croyez-le ou non, le spin-off original n’est sorti sur le Nintendo GameCube que lors de son premier lancement en 2004.

Dieux et monstres

Les développeurs derrière Assassin’s Creed Odyssey ont travaillé dur sur Gods & Monsters, mais le jeu a encore besoin d’un peu plus de temps pour cuisiner avant qu’il ne soit prêt. Ubisoft est allé et a retardé plusieurs jeux à son exercice 2020-2021, et Gods & Monsters était l’un d’entre eux.

Date de sortie: Entre avril 2020 et mars 2021

Dieux et monstres

Un héros oublié se lance dans une quête pour sauver les dieux grecs et vaincre Typhon, l’un des monstres les plus meurtriers de la mythologie grecque. Oubliez les graphismes réalistes et plongez dans le monde coloré et stylisé de l’île des Bienheureux.

Iron Man VR

Sony avait prévu de sortir Iron Man VR fin février, mais il a depuis été repoussé au 15 mai 2020, coïncidence le même jour que Marvel’s Avengers devait initialement sortir. Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour nous habiller dans la tenue emblématique.

Date de sortie: 15 mai 2020

Iron Man VR

Habillez-vous en tant que Tony Stark dans son costume emblématique Iron Man et vivez vos rêves de super-héros dans la réalité virtuelle. C’est à peu près aussi proche que vous ou moi arriverons à la vraie chose, nous devons donc apprécier ce que nous pouvons obtenir.

Le dernier d’entre nous, partie II

Je me suis vraiment senti mal pour ce retard parce que Naughty Dog a organisé un événement entier pour dévoiler la date de sortie de The Last of Us Part II, faisant une énorme affaire qui sortira en février …. seulement pour qu’il soit retardé de quelques des mois plus tard. La dernière partie de nous est attendue fin mai.

Date de sortie: 29 mai 2020

Le dernier d’entre nous, partie II

Il sera difficile de dépasser le chef-d’œuvre qui était The Last of Us, mais Naughty Dog est prêt à essayer. Cette fois-ci, nous jouons le rôle d’Ellie alors qu’elle se consume par vengeance et jure de tuer ceux qui lui ont fait du tort. Elle n’est pas seule, cependant, et Joel est toujours de retour.

Ori et la volonté des mèches

Microsoft a retardé tranquillement Ori et la Volonté des feux follets d’environ un mois. Il devait être lancé en février, mais une nouvelle bande-annonce a indiqué qu’il serait désormais lancé en mars. On ne sait pas exactement ce qui a causé ce retard, car la société n’a fait aucune déclaration.

Date de sortie: 11 mars 2020

Ori et la volonté des mèches

Préparez vos mouchoirs car si Ori et la forêt de Bling étaient une indication, la suite sera tout aussi triste. Ori and the Will of the Wisps semble être un autre jeu de plateforme impeccable avec beaucoup de cœur et des visuels magnifiques.

Rainbow Six Quarantine

Nous ne savons pas grand-chose sur Rainbow Six Quarantine, et nous n’en apprendrons peut-être pas un peu maintenant. Il devait être publié avant la fin de l’exercice d’Ubisoft – avril 2020 – mais il a depuis été repoussé à une date indéterminée au cours du prochain exercice.

Date de sortie: Entre avril 2020 et mars 2021

Rainbow Six Quarantine

Faites équipe et affrontez un virus étranger mutant dans Rainbow Six Quarantine. C’est un jeu entier inspiré de l’événement Outbreak de Rainbow Six Siege dans Operation Chimera. Le développeur s’assure que les ennemis que ce virus crée sont plus meurtriers que jamais.

Os du crâne

Ce n’est pas le premier retard que Skull & Bones a subi, et ce ne sera probablement pas le dernier. Il devait sortir au T3 / T4 de 2018 avant d’être poussé en 2019. Nous pouvons voir comment cela s’est déroulé en 2020 et il n’a pas encore été publié. Ubisoft prévoit de le lancer quelque temps après mars 2020.

Date de sortie: Quelque temps après mars 2020

Os du crâne

Avez-vous déjà joué à Assassin’s Creed IV: Black Flag et pensé que ce serait génial d’avoir un jeu complet basé sur le piratage et le combat naval? Eh bien bientôt (peut-être, peut-être bientôt), vous pouvez le faire dans Skull & Bones.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Les fans ont attendu avec impatience plus d’une décennie pour cette suite du classique culte. Il devait initialement frapper les rayons des magasins en mars 2020, mais a été retardé jusqu’à un moment plus tard dans l’année à une date non précisée.

Date de sortie: Fin 2020

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Les vampires, les loups-garous et d’autres créatures surnaturelles ont façonné secrètement toute l’histoire humaine dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. En tant que vampire à sang mince, votre personnage est plus faible que la plupart des autres, mais vous pouvez gravir les échelons.

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion devait nous emmener dans un Londres post-Brexit le 6 mars 2020, mais il a également été reporté à l’année fiscale 2020-2021 d’Ubisoft. Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a attribué les retards pour donner aux équipes “plus de temps de développement pour s’assurer que leurs innovations respectives sont parfaitement mises en œuvre”.

Date de sortie: Entre avril 2020 et mars 2021

Watch Dogs: Legion

DedSec a traversé l’étang vers un Londres post-Brexit gouverné par un État de surveillance. Les joueurs pourront contrôler tous les PNJ qu’ils viennent rencontrer. Mais attention, car une fois morts, ils sont morts pour de bon.

