Chaque ville et région 5G pour chaque opérateur majeur aux États-Unis (Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint)

La mi-2020 se profile déjà à l’horizon et la 5G a désormais solidement fait sentir sa présence sur des marchés qui s’étendent aux États-Unis. Ce qui a commencé comme un déploiement extrêmement irrégulier s’est amélioré, rapidement, car les opérateurs apportent à la fois le support 5G dans de nouvelles régions et activent de nouvelles fréquences pour améliorer la qualité de la couverture. Mais la forme en rapide évolution du paysage 5G a également rendu très ennuyeux de garder le type de connectivité que vous pouvez attendre de quels opérateurs, où. C’est pourquoi nous examinons la disponibilité de la 5G aux États-Unis: où elle se trouve maintenant, où elle va venir et comment l’obtenir.

Le lent chemin vers la disponibilité de la 5G

Compte tenu de la taille physique des États-Unis et des montagnes d’infrastructures existantes en place, la mise à niveau de la dorsale cellulaire du pays pour la 5G n’est pas une mince affaire. Et tandis que tous les opérateurs sont désireux de démontrer la disponibilité de la 5G à haute vitesse, l’accès réel à la 5G a été entaché de stipulations, de fausses déclarations et de demi-vérités.

Une partie de cela découle de la confusion et de l’ambiguïté sur ce qui compte comme «5G», une situation particulièrement capitalisée par AT&T et son système d’évolution 5G. Et pour être honnête, il y a beaucoup de pièces mobiles à suivre, comme les bandes de fréquences utilisées par une porteuse particulière – et comprendre pourquoi de tels facteurs pourraient influer davantage sur les performances que sur les réseaux de génération précédente.

Mais surtout, nous attendons simplement que les opérateurs activent la 5G, et c’est un processus lent, marché par marché. Alors que nous progressons vers une couverture nationale plus ou moins étendue, nous suivons les quatre grands réseaux et leurs efforts pour fournir la 5G. Là où la couverture est actuellement disponible, nous l’avons répertoriée – mais gardez à l’esprit que l’accès peut être très, très irrégulier pour l’instant, et certaines villes ne voient pas plus de quelques blocs isolés de réception 5G.

Lorsqu’ils sont disponibles, nous avons également répertorié les marchés qui devraient recevoir la 5G «bientôt». Selon le transporteur, cela pourrait être dans quelques mois, ou peut-être dans un an ou plus, mais toutes ces villes sont sur la feuille de route. Il peut également y avoir plus de marchés en préparation que ceux affichés ci-dessous, mais ce sont ceux que nous avons vu divulgués publiquement.

AT&T

5G (sub-6):

Abilene, TX

Albany, GA

Albany, NY

Allentown

Athènes

Atlantic City

Bakersfield

Baltimore

Comté de Bates, MO

Beaumont, TX

Paroisse de Beauregard, LA

Comté de Beaverhead, MT

Bellingham, WA

Facturation

Binghamton

Birmingham

Boise City

Boston

Comté de Boundary, ID

Bradenton, FL

Bridgeport

Comté de Brown, IN

Comté de Brown, KS

Buffle

Comté de Callaway, MO

Comté de Cass, MI

Comté de Chattooga, GA

Chicago

Chico

Cincinnati

Comté de Clallam, WA

Comté de Clatsop, OR

Comté de Clinton, OH

Colorado Springs

Colomb

Comté de Concho, TX

Dawson County, GA

Dayton

Comté de De Kalb, MO

Denver

Detroit

Comté de Dixie, Floride

Duluth

El Dorado County, Californie

Elkhart-Goshen, IN

Érié

Evansville

Comté de Fannin, TX

Fayetteville-Springdale, AR

Ferry County, WA

Silex

Fort Pierce

Fort Smith, AR

Fort Wayne

Comté de Franklin, AL

Frédéric

Frederick County, VA

Comté de Fulton, KY

Gary

Comté de Grant, OK

Comté de Greene, PA

Hamilton

Hamilton County, FL

Comté de Hancock, GA

Comté de Hancock, OH

Comté de Hardee, Floride

Harrisburg

Houma-Thibodaux, LA

Comté de Hunterdon, NJ

Huntsville

Indianapolis

Johnstown, PA

Joplin, MO

Comté de Kent, DE

Comté de Kittitas, WA

Lake Charles, LA

Lancaster

Las Cruces

Las Vegas

Comté de Le Sueur, MN

Lexington-Fayette

Liberté

Comté de Lincoln, MT

Longue branche

Los Angeles

Louisville

Lubbock

Comté de Madera, Californie

Comté de Madison, VA

Madison, WI

Marion County, GA

Comté de Mason, IL

Comté de Mason, KY

Comté de Meade, KY

Mercer County, OH

Milwaukee

Comté de Mineral, MT

Modesto

Comté de Mono, Californie

Comté de Monongalia, WV

Comté de Morrow, OH

New Bedford

Nouveau-Brunswick

New Haven

New London-Norwich

La Nouvelle Orléans

La ville de New York

Comté de Newton, TX

Ocala

Comté d’Ocean, NJ

Comté d’Orange, NY

Comté d’Otsego, NY

Oxnard

Parkersburg-Marietta, WV

Pensacola

Comté de Perry, OH

crême Philadelphia

Pittsburgh

Portland

Portsmouth, NH

Providence

Provo

Comté de Raleigh, WV

En train de lire

Redding

Reno

Richland-Kennewick, WA

Rochester

Comté de Ross, OH

Sacramento

Saline County, MO

San Diego

San Francisco

San José

San Luis Obispo

Comté de Sandusky, OH

Santa Barbara

Santa Cruz

Santa Rosa

Sarasota

Seattle

Sherman-Denison, TX

Shreveport

South Bend

Springfield

Springfield, MA

Springfield, MO

Saint Cloud

St. Joseph, MO

Saint Louis

Université d’État

Steubenville, OH

Storey County, NV

Comté de Sussex, NJ

Syracuse

Tacoma

Tampa

Comté de Tehama, Californie

Topeka

Trenton

Comté de Trimble, KY

Comté de Tuscarawas, OH

Comté d’Union, PA

Utica-Rome

Vallejo

Vineland, NJ

Waco

Comté de Washington, IL

Washington DC.

Comté de Wayne, PA

Wheeling, WV

Comté de Whitfield, GA

Wichita

Williamsport, PA

Wilmington

Worcester

Yakima

Comté de Yates, NY

Yuba City

5G + (mmWave):

Bientôt:

T Mobile

Couverture 600 MHz disponible dès maintenant:

T-Mobile a lancé la 5G à l’échelle nationale sur ses avoirs de spectre à 600 MHz. Bien que l’opérateur ne fasse pas d’annonces marché par marché, il a fourni une carte interactive qui montre les régions où la 5G sur 600 MHz est disponible. T-Mobile rapporte que cela “couvre 200 millions de personnes et plus de 5 000 villes”.

Couverture 5G à bande médiane 2,5 GHz:

Couverture mmWave 5G disponible dès maintenant:

La couverture 5G pour les quatre opérateurs doit être à jour au moment de la publication. Nous reviendrons avec cette liste toutes les deux semaines pour la mettre à jour avec de nouvelles entrées alors que la 5G parcourt le pays.

Dernières AT&T et T-Mobile

Ajouté le 22/04/20:

Ajouté le 05/03/20:

Ajouté le 30/01/20:

Ajouté le 30/12/19:

Ajouté le 23/12/19:

Ajouté le 20/12/19:

Ajouté le 19/12/19:

Ajouté le 18/12/19:

Ajouté le 17/12/19:

Ajouté le 16/12/19:

Ajouté le 13/12/19:

Ajouté le 02/12/19:

Ajouté le 22/11/19:

Ajouté le 19/11/19:

Ajouté le 05/11/19:

Ajouté le 25/10/19:

Ajouté le 26/09/19:

Ajouté le 27/08/19:

Ajouté le 25/08/19:

Ajouté le 11/08/19: