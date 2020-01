Charge sans fil AirPods à 160 $, MacBook Pro 16 pouces, plus

Les AirPod d’Apple avec étui de chargement sans fil ont chuté à 160 $ ​​dans la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui, plus 300 $ de réduction sur le MacBook Pro 16 pouces et le récepteur CarPlay de 6,8 pouces de JVC est de 380 $. Vous trouverez tout cela et plus encore ci-dessous.

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil

Amazon propose les AirPods Apple de deuxième génération avec étui de chargement sans fil pour 160 $. Cela représente 39 $ de réduction sur le tarif habituel et se situe à moins de 5 $ de l’offre Amazon la plus basse que nous ayons suivie. En ce qui concerne les vrais écouteurs sans fil, les AirPod ont tendance à gagner contre la concurrence. Cela est dû en grande partie à des fonctionnalités propriétaires telles que «Hey Siri», la puce H1 d’Apple, un connecteur Lightning et la possibilité de charger via un tapis Qi, grâce à l’étui de chargement sans fil AirPods. Accédez à notre avis pour en savoir plus.

MacBook Pro 16 pouces Apple haut de gamme

B&H propose actuellement le MacBook Pro 16 pouces 2,6 GHz / 16 Go / 1 To d’Apple en gris espace pour 2 399 $. C’est 300 $ de réduction sur le tarif en vigueur, comme vous le trouverez directement auprès d’Apple, soit 150 $ sous notre mention précédente, et l’un des meilleurs que nous ayons vus à ce jour sur cette configuration. Logé dans un encombrement redessiné, le MacBook Pro 16 pouces d’Apple arbore un nouveau clavier Magic aux côtés d’un écran plus grand de 3072 × 1920. Ce modèle est équipé de 1 To de stockage SSD et de 16 Go de RAM, ainsi que d’un GPU AMD Radeon Pro amélioré. Comme d’habitude pour la gamme Pro ces jours-ci, vous trouverez quatre ports Thunderbolt 3 plus la Touch Bar, qui a été améliorée cette fois-ci pour ajouter des boutons d’échappement physique et d’alimentation. Consultez notre examen pratique pour plus de détails.

Récepteur JVC 6,8 pouces CarPlay

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le JVC CarPlay de 6,8 pouces et le récepteur Android (V850BT) pour 380 $. Habituellement vendue à 480 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 20%, soit 20 $ de moins que la précédente baisse de prix, et un nouveau plus bas historique. Doté d’un écran tactile de 6,8 pouces, le récepteur CarPlay et Android Auto de JVC est une mise à niveau incontournable de votre trajet si vous recherchez une intégration améliorée du smartphone. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements.

