Chargeur sans fil 9 $, offres Fire TV Stick, désinfectants pour téléphones UV, caméra domestique 20 $, vente Fitbit, plus – .

C’est le début d’une nouvelle semaine et bien que chaque jour semble durer toute une vie en ce moment, nous espérons que le résumé des meilleures offres quotidiennes du lundi pourra aider à offrir de bonnes nouvelles pour une fois. Les points forts de la rafle d’aujourd’hui incluent le chargeur sans fil rapide PowerWave Pad 10 W d’Anker pour seulement 8,99 $, les AirPods 2 et AirPods 2 avec recharge sans fil qui sont tous deux expédiés cette semaine au lieu de la fin avril, les AirPods Pro de retour en stock et expédiés immédiatement , rivalisent avec de véritables écouteurs sans fil avec plus de 22000 notes 5 étoiles en vente pour seulement 36 $, un casque d’écoute sans fil à suppression du bruit TaoTronics incroyablement bon pour 49,99 $, le surprenant retour des désinfectants UV-C pour smartphone qui sont en stock et expédiés maintenant, Apple’s le plus récent iPad de 10,2 pouces à partir de 279 $, des offres peu connues qui vous font économiser de l’argent sur les reconditionnements Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K qui sont garantis pour ressembler et fonctionner comme neufs, la très populaire YI Home Camera 3 livrée avec 6 mois de cloud service pour seulement 19,50 $ avec le code de coupon GAXSJC8C, 8 $ de rabais sur le haut-parleur Bluetooth portable le plus vendu d’Anker, une offre folle d’une journée qui réduit de plus de la moitié les 12 mois illimités de Rosetta S ton, une grande vente qui permet d’économiser jusqu’à 60 $ sur les trackers d’activité Fitbit populaires, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

.