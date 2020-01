Chargez rapidement n’importe quel téléphone que vous avez avec la banque d’alimentation Flash 150W

Je suis toujours à la recherche d’une banque d’alimentation meilleure et plus élégante à fourrer dans mon sac d’équipement. Pour mes collègues qui hibernent entre CES et MWC, une banque d’alimentation qui peut garder un MacBook Pro en vie tout en brûlant la batterie avec des projets Premiere est un exercice futile: ils sont soit super chers, super lourds, ou souvent les deux . L’adoption généralisée de Power Delivery et les avancées dans les batteries au graphène ont aidé les choses, mais ces choses prennent du temps à développer, tester et produire, c’est pourquoi nous avons vu très peu de banques d’alimentation utilisant la technologie en 2019.

2020 est là, cependant, et avec lui de nouvelles campagnes de financement participatif pour les banques d’alimentation en graphène comme le Flash de Charge ASAP Cette banque d’alimentation a une puissance combinée de 150 W répartie entre:

Charge USB-C 100 W Power Delivery, qui prend également en charge la charge rapide pour Apple Fast Charge et Samsung Adaptive Fast Charge

Port USB-A de 40 W prenant en charge les protocoles de charge rapide Oppo, OnePlus, Vivo et Huawei

Port USB-A 18 W prenant en charge Qualcomm QuickCharge 3.0

Support de charge sans fil 10 W Qi prenant en charge la charge Apple Watch de 2,5 W

C’est beaucoup de façons de recharger un ordinateur portable, un téléphone, une tablette, un appareil portable ou fondamentalement tout ce que vous pourriez jeter sur le Flash, et pesant 470 g, c’est une banque d’alimentation qui n’alourdira pas votre banque d’alimentation autant que 20 000 Des chargeurs mAh aujourd’hui qui ne chargent qu’à 18 ou 30 W. La banque d’alimentation utilise quatre cellules de batterie Tesla Lithium Polymer Composite Graphene, qui ont été conçues et fabriquées par Panasonic, avec une garantie de deux ans et une durée de vie potentielle de 5 ans allant jusqu’à 2000 cycles de charge.

Il y a beaucoup à aimer ici, et je suis très heureux de voir plus de batteries qui sont grandes en adaptabilité sans être trop grandes pour tenir confortablement dans un sac à dos – surtout quand cela commence à 139 $, bien en dessous du prix que Goal Zero facture pour le Sherpa 100 PD Qi plus grand et plus lourd. Le seul véritable inconvénient ici est que c’est une campagne de financement participatif, donc vous ne pouvez pas être sûr quand un Flash se présentera à votre porte – Charge ASAP en a fait assez pour que je ne sois pas très inquiet des retards ridicules, mais vous ne savez jamais – et qu’il n’y a qu’un seul port USB-C, vous devrez donc transporter des câbles USB-C vers USB-A si vous l’utilisez avec votre ordinateur portable et votre téléphone de manière cohérente.

Si vous souhaitez recharger un ordinateur portable et avoir un téléphone Huawei, OnePlus ou Oppo, cependant, le Flash est à votre portée, et je recommanderais d’attraper l’un de ces lève-tôt avant que le prix ne monte à 149 $ ou 169 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.