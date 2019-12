Chargez votre iPhone et Apple Watch en même temps avec un câble à 13 $ d'Amazon – .

C'est la saison des fêtes en ce moment, ce qui signifie que vous avez probablement voyagé à un moment donné ou êtes en train de voyager maintenant. Et si vous êtes un fan d'Apple, cela signifiait emballer tous vos différents chargeurs pour garder les batteries de votre appareil pleines. Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez sauvegarder un seul câble qui a chargé votre iPhone, iPad et même votre Apple Watch? Eh bien maintenant, vous pouvez – il vous suffit de prendre le câble de charge Uoeos 2 en 1 pour iPhone et Apple Watch sur Amazon et vous aurez un seul câble pour tous les charger!

Voici plus d'informations sur la page du produit:

Modèles 2 en 1: le chargeur 2 en 1 pour iwatch et iPhone est compatible avec toutes les séries iWatch 4/3/2/1 (versions 38 mm et 42 mm) et iPhone XR / XS / XS Max / X / 8 / 8Plus / 7 / 7Plus / 6 / 6Plus / 5 / 5SE / 5S / ipad4 / iPad Air2 / iPad Air / iPad mini / mini2 / mini3 / mini4 / pod d'air avec 3. Câble de charge de 3 pieds.

SpeedVitesse de charge d'origine: le chargeur magnétique pour iWatch fournit une vitesse de charge initiale rapide pour votre iWatch 4 environ 3 heures et iWatch series3 / 2/1 environ 2 heures. Ce chargeur peut charger rapidement votre téléphone en moins de 3 heures.

❤Pratique et facile: le chargeur pour iPhone et iwatch est pratique pour charger l'iPhone iWatch en même temps. Pour une meilleure expérience, nous aimerions que vous retiriez le boîtier iwatch et que vous utilisiez l'adaptateur recommandé (5V 1. 5A).

❤ Mode et design portable: ce chargeur de téléphone et de montre est conçu avec une apparence élégante et de mode. Portable de 4,9 pieds / 1,5 m de long pour les voyages, le chargeur de téléphone et de montre 2 en 1 se glisse dans votre poche ou votre sac et assure des performances stables et une forte adaptabilité.

❤Satisfaction: La protection intégrée contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes vous offre un environnement sûr pour votre iwatch et votre chargeur iPhone. Tout problème, nous le traiterons pour vous dans les 24 heures.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

. (tagsToTranslate) offres .