‘Charrua Soccer’ d’inspiration rétro est l’ajout de cette semaine à Apple Arcade

Une autre semaine, une autre version d’Apple Arcade. Le dernier ajout est Charrua Soccer, qui vise à évoquer la nostalgie avec ses graphismes 3D de style rétro. Le jeu est disponible pour iPhone, iPad et Apple TV.

Développé par Batovi Games, Charrua Soccer propose des modes solo et multijoueur, avec des commandes simplifiées pour les joueurs occasionnels. Il existe des modes de match amical et de match de pénalité, en plus de diverses compétitions et tournois, tels que la Coupe du monde, la Coupe américaine, la Coupe européenne et la Coupe du monde féminine.

Charrua Soccer est disponible sur l’App Store avec un abonnement Apple Arcade. Le service par abonnement a été lancé en septembre, offrant aux utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac un accès à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an aux États-Unis.

D’autres ajouts récents à Apple Arcade incluent Secret Oops! et Butter Royale.

