Chase réduit les frais annuels pour certains de ses clients Sapphire Reserve

Afin d’aider ses titulaires de carte de réserve pendant la pandémie de coronavirus, Chase a annoncé qu’elle offrirait aux clients un crédit pour leurs frais annuels.

Si la date de renouvellement de votre carte de réserve se situe entre le 1er avril et le 1er juillet, vous recevrez automatiquement un crédit de 100 $ sur vos frais annuels. Un porte-parole de Chase a déclaré que les clients seront informés du crédit et qu’il n’y a rien à faire pour le recevoir.

“Compte tenu de cette période tout à fait unique, nous accordons un crédit unique et automatique de 100 $ sur les nouveaux frais annuels … Pour le moment, les titulaires d’une carte Sapphire Reserve dont la date de renouvellement est du 1er avril au 1er juillet 2020 recevront une notification à ce sujet. , et le crédit de 100 $ apparaîtra lorsque les frais seront facturés. Aucune modification n’est apportée à la valeur de la carte. Aucune action n’est requise de la part des titulaires de carte. “

Selon l’annonce, les titulaires de carte verront des frais annuels de 550 $ sur leur compte, puis un crédit de relevé de 100 $ immédiatement après. Chase dit que le crédit est une courtoisie unique et qu’il prévoit de facturer l’intégralité des frais annuels en 2021.

“Nous reconnaissons que c’est une période difficile pour tout le monde. Pour vous aider, nous vous offrons un crédit unique de 100 $ sur les frais annuels de 550 $ de 2020 sur votre carte de crédit de réserve. Sur un prochain relevé de facturation (basé sur votre date de renouvellement), vous verrez des frais annuels de 550 $, suivis d’un crédit de relevé de 100 $.

Nous continuerons de facturer les frais annuels de 550 $ en 2021. Étant donné que ce crédit ne s’applique qu’aux comptes de réserve ouverts, si vous avez fermé votre compte de réserve ou échangé sur une autre carte de crédit avant votre renouvellement, vous ne recevrez pas le crédit de relevé de 100 $. Nous savons que COVID-19 a affecté les gens de différentes manières. “

C’est juste une autre façon pour les entreprises de faire ce qu’elles peuvent pour aider leurs clients pendant la pandémie. Bien que ce soit un petit geste, il est bon de savoir que Chase l’a fait de manière proactive pour ses clients et témoigne de leur engagement à fidéliser les titulaires de carte pendant la crise.