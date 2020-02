Chess Royale et Circuit Dude

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un solide plate-forme F2P, le dernier clone Auto Chess et un casse-tête fantastique sur le branchement de puces, la poussée de blocs, le fait de marcher sur des commutateurs et la rotation des murs. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 3 février 2020.

Jeux

Les cookies doivent mourir

Couverture de la police Android: Cookies Must Die est un jeu de plateforme gratuit qui vaut vraiment la peine d’être joué

Cookies Must Die est un jeu de plateforme de qualité qui contient de superbes commandes, un bel art et une histoire amusante. Vous remplirez le rôle d’un agent du gouvernement chargé de supprimer les cookies anthropomorphes maléfiques. Le mouvement est entièrement basé sur une fronde, et lorsque vous choisissez votre direction, le temps du jeu ralentit, permettant une action rapide et réactive. L’idée est que vous devrez lancer une fronde à travers vos ennemis à la recherche de la clé de chaque niveau. Après cinq niveaux, vous devrez affronter un combat contre un boss, et si vous gagnez, vous passerez au chapitre suivant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,49 $ à 64,99 $

Might & Magic: Chess Royale

Couverture de la police Android: Ubisoft se lance dans le genre de combat automatique avec Might & Magic: Chess Royale (Mise à jour: maintenant disponible)

Might & Magic: Chess Royale est le dernier clone d’échecs automatique à arriver sur le Play Store, et celui-ci vient d’Ubisoft, car pourquoi laisser les développeurs mobiles ratisser en espèces avec leurs clones à faible effort lorsque vous pouvez en pousser un vous-même. Comme prévu, le jeu se trouve dans une situation difficile malgré sa sortie officielle, grâce à des unités déséquilibrées, une interface utilisateur horrible et un bref tutoriel qui ne fait pas grand-chose pour expliquer la mécanique compliquée du jeu. On pourrait penser qu’avec l’argent d’Ubisoft, l’entreprise pourrait produire quelque chose d’un peu plus raffiné. Mais là encore, il s’agit d’une version d’Ubisoft dont nous parlons, donc ce n’est pas vraiment une surprise de voir que la société n’a aucun scrupule à sortir des logiciels inachevés.

Monétisation: gratuit / pas de publicité / pas de PAI (pour le moment)

Circuit Mec

Circuit Dude est un jeu de puzzle agréable qui a récemment fait son chemin du PC vers Android. À l’heure actuelle, le titre a de nombreuses critiques positives sur Steam, et je peux confirmer que le jeu est tout aussi agréable sur Android que sur PC. Les commandes tactiles de Circuit Dude fonctionnent bien, et comme les entrées à 4 voies sont tout ce qui est nécessaire pour se déplacer, les commandes de balayage par défaut sont assez intuitives, mais si vous préférez un pavé numérique statique à l’écran, le développeur vient d’ajouter cette fonctionnalité dans un mise à jour. Le jeu lui-même se joue comme un titre Sokoban sur les stéroïdes, alors attendez-vous à passer votre temps à actionner les interrupteurs au sol et à taper sur les boutons afin de débloquer le chemin pour terminer chaque niveau. Vraiment, mon seul reproche est que le jeu ne remplit pas tout l’écran de mon OP 7 Pro et est plutôt à colonnes, mais c’est un petit problème qui ne gâche pratiquement pas ce qui est autrement un excellent casse-tête.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

SEN: Seven Eight Nine

SEN: Seven Eight Nine est un jeu de puzzle minimal et relaxant qui est construit autour des mécanismes de reconnaissance des motifs de nombres, de couleurs et de formes. Ce qui est intéressant avec cette version, c’est que les règles du jeu ne sont jamais expliquées, et donc chaque joueur devra comprendre les choses en jouant, et c’est par conception. Donc, non seulement ce choix de conception permettra-t-il un frisson lorsque vous comprendrez les règles par vous-même, il en fera une expérience unique, ce qui est rare dans le monde du jeu mobile. Alors assurez-vous de ne rien manquer.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Star Pirates Mobile

Depuis qu’EVE: Echoes a été annoncé pour mobile, il y a eu une nette augmentation des MMO sur le thème de l’espace qui sont arrivés sur le Play Store. Star Pirates Mobile est l’une de ces versions, mais il semble également être un jeu basé sur le Web, pas que son site Web explique réellement quoi que ce soit à ce sujet. Mais je suppose que c’est mon travail, et donc les joueurs pourront entrer dans un univers où ils feront un raid, bombarderont et échangeront avec d’autres Star Pirates alors qu’ils personnalisent leur vaisseau pour assurer leur survie.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Port inactif

Idle Port est juste cela, et un jeu inactif sur le thème d’un port d’expédition. Il semblerait que les développeurs soient à court d’idées nouvelles pour peaufiner leurs jeux inactifs, et nous avons donc franchi une nouvelle étape où un port d’expédition est à peu près aussi excitant que possible. Tout comme tous les autres jeux inactifs, vous augmenterez vos chiffres en améliorant progressivement vos statistiques en achetant de nouveaux équipements, et plus vos chiffres augmenteront, plus vous pourrez acheter de mises à niveau.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Puzzle physique au ralenti

Physics Puzzle Idle est encore un autre jeu inactif dans notre tour d’horizon cette semaine, et tout comme Idle Port ci-dessus, c’est un jeu où vous augmenterez vos chiffres en achetant des mises à niveau pour votre équipement, mais cette fois le thème est centré sur la construction d’un Rube Machine Goldberg. Plus votre équipement est bon, plus vous gagnerez d’argent, ce qui signifie que vous pourrez améliorer votre équipement davantage pour gagner encore plus d’argent.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Smash bouteille!

Bottle Smash peut ne pas offrir des graphismes impressionnants, mais il offre une tonne de plaisir en permettant aux joueurs de casser une quantité infinie de bouteilles dans une expérience de type puzzle. Le gameplay est entièrement basé sur la physique, et pour obtenir trois étoiles dans chacun des niveaux du jeu, vous devrez mettre votre objectif à l’épreuve en essayant de casser chaque bouteille en aussi peu de mouvements que possible.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Uncake

Uncake est un jeu décontracté axé sur le timing. Les choses commencent assez facilement. Au milieu de votre écran, vous trouverez un gâteau auquel il manque quelques morceaux. C’est à vous de jeter des morceaux dans ces emplacements vides, et le timing est la clé. Il y a 20 types de gâteaux à découvrir, mais je ne sais pas trop pourquoi c’est un gros tirage. Je veux dire, je ne me suis jamais dit “bon sang, j’espère voir bientôt un nouveau type de gâteau” pendant que je jouais, mais peut-être que je ne suis pas assez fan de gâteau pour m’en soucier. Je suppose que celui-ci est pour tous les gourmets.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Roll a Ball – Jeu amusant

Roll a Ball est un jeu simple. Faire rouler une balle d’une plate-forme à l’autre est tout ce que vous êtes chargé de faire, pour voir combien de plates-formes vous pouvez déplacer avant de tomber accidentellement à votre mort. Grâce aux commandes à un pouce du jeu, vous déplacerez votre pouce sur l’écran pour modifier la position de chaque plate-forme, le tout pour que la balle tombe d’une plate-forme à l’autre. Alors oui, c’est une version extrêmement simple, mais c’est en fait assez amusant si vous cherchez quelque chose de décontracté.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Veritas Demo

Veritas Demo vient de Glitch Games, les créateurs de la trilogie Forever Lost, et comme vous vous en doutez, ce jeu d’aventure est en effet une démo. Idéalement, la version complète de Veritas devrait bientôt arriver, mais d’ici là, cette démo servira de regard rapide sur ce à quoi s’attendre du titre complet une fois que le puzzle basé sur la narration sera sorti. Mieux encore, puisque cette version sert de démo, elle est gratuite. Donc, si vous êtes impatient de savoir sur quoi Glitch Games a travaillé, alors vous allez vouloir vérifier Veritas Demo.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

RogueJack – une aventure Roguelike Blackjack

RogueJack est un roguelike unique qui mélange le plaisir du blackjack avec le gameplay d’un RPG. Essentiellement, c’est un jeu d’exploration de donjon, et lorsque vous rencontrez un ennemi, au lieu de le casser au-dessus de la tête, vous jouerez un rapide tour de blackjack. Il y a un total de 52 étages à explorer, et en battant vos ennemis, vous débloquerez de nouvelles armes et défenses. Oh, et chaque étage du donjon propose différentes mécaniques de blackjack, ce qui maintient les batailles du jeu fraîches tout au long de l’expérience.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Eureka – Êtes-vous prêt à relever le défi?

Eureka propose une collection de mini-jeux avec plus de 50 jeux disponibles. Ces jeux nécessitent de la logique, de la mémoire, de la créativité, de la vitesse, du réflexe et de la concentration.Il s’agit donc principalement d’énigmes qui devront être abordées l’une après l’autre. Essentiellement, Eureka est un jeu rempli de casse-tête, et puisque chaque jeu est différent du dernier, il n’y a pas besoin de s’inquiéter des choses qui deviennent obsolètes pendant que vous progressez dans le titre.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Rogue Grinders: Roguelike Dungeon RPG

Rogue Grinders est un roguelike qui explore les donjons et met l’accent sur la collection de héros. Dans le monde du jeu, les donjons couvrent le terrain, ce qui signifie que c’est votre travail de les explorer tout en faisant un effort pour débloquer de nouveaux héros. Chaque donjon de pixels regorge de monstres difficiles, et vous pouvez également vous engager dans de nombreuses batailles de boss pour vous assurer que vous ne vous lasserez pas trop d’un seul élément de gameplay. Donc, bien qu’il s’agisse d’un titre que nous avons couvert il y a deux ans lorsqu’il est arrivé en version bêta, il semblerait que Rogue Grinders soit maintenant officiellement disponible pour tous.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 6,99 $

The Elder’s Quest: Melee & Text RPG (Hors ligne)

The Elder’s Quest: Melee & Text RPG est un RPG hors ligne qui vient d’entrer en accès anticipé cette semaine. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’une affaire basée sur du texte, et elle est construite autour d’une histoire solide. Le jeu se joue principalement comme une expérience de table, bien qu’il existe des animations luisantes qui animent les choses. Plus ou moins, vous devrez déplacer votre personnage comme s’il s’agissait d’une figurine dans un jeu de société, et cette configuration fonctionne bien pour un RPG aussi ambitieux.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / IAP de 2,99 $ à 8,49 $

Visite de la ville 2048: New Age

City Tour 2048: New Age est un clone de 2048 qui propose des graphiques écologiques allant des petites villes aux villes. Comme tous les autres clones de 2048, vous pourrez fusionner des éléments sur une grille jusqu’à ce que vous soyez à court de mouvements, dans le but de voir combien de temps vous pouvez continuer un jeu. Comme vous vous en doutez, vous commencerez par fusionner de petites maisons, mais finirez par vous frayer un chemin jusqu’à de grands bâtiments comme des écoles et des hôpitaux. Ainsi, alors que le gameplay doit être familier, à tout le moins, la conception graphique offre quelque chose de nouveau.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 8,49 $

King Shakir: Istanbul

Apparemment, King Shakir est une sorte de série animée Cartoon Network, et donc King Shakir: Istanbul est le dernier coureur sans fin de la marque à arriver sur le Play Store. Je veux dire, à ce stade, il est clair que la plupart des développeurs ont complètement manqué d’idées lorsque chaque titre de marque est soit un coureur sans fin, un jeu inactif ou un jeu d’auto-stratégie. Les développeurs doivent trouver de nouveaux genres pour intégrer leurs marques dans le monde du jeu mobile. Honnêtement, l’absence d’idées originales sur le Play Store devient assez ridicule, et les jeux obsolètes comme King Shakir n’aident pas.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 8,49 $

L’aventure de Chester

Chester’s Adventure est un jeu de puzzle décontracté qui offre un art impressionnant ainsi qu’une expérience de jeu unique. Vous voyez, c’est un casse-tête, mais c’est aussi une expérience narrative qui raconte une histoire entre les nombreux puzzles du jeu. Gardez à l’esprit qu’il s’agit en effet d’un titre décontracté, il n’y a donc pas beaucoup de défi à relever lorsque vous résolvez les énigmes du jeu. Pourtant, c’est une belle sortie, et c’est un excellent titre à jouer lors de la fermeture après une longue journée de travail.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 11,99 $

Bridge Strike ™ – jeu de tir d’enfance

Bridge Strike – jeu de tir pour enfants rend hommage au jeu classique Atari 2600 River Raid, mais offre bien sûr des graphismes modernes basés sur des pixels ainsi qu’une boucle de gameplay modernisée. Il y a en fait deux modes différents à jouer, comme le mode campagne où vous augmenterez le rang de votre pilote et un mode raid où vous devrez détruire les ponts. Comme vous vous en doutez, la monnaie du jeu joue un rôle dans le déverrouillage de nouveaux vaisseaux, alors attendez-vous à un grind si vous voulez voir tout ce que ce tireur de haut en bas a à offrir.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 17,99 $

Mien! Mien! Mien!

Mien! Mien! Mien! offre un mélange unique de Space Invaders et de Plants vs.Zombies. Lors du démarrage d’un niveau, vous pourrez placer une variété de pièges sur le sol, et une fois le match commencé, les ennemis se dirigeront vers le haut de l’écran. Ces pièges ralentiront les efforts de votre ennemi lorsque vous les abattez, tout comme vous le feriez face à des extraterrestres dans Space Invaders.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,49 $ à 41,99 $

Agents inactifs: évolués

Agents inactifs: Evolved est un autre jeu inactif fade qui est monétisé au maximum, donc bien sûr, des mécanismes de collecte et un assortiment de modes de jeu sont proposés dans cette version. Essentiellement, il est rempli de trucs pour occuper les joueurs alors qu’ils se débattent sans fin dans un jeu qu’ils n’ont même pas besoin de jouer pour avancer. Considérez cette version comme une leçon de gestion des menus, car c’est là que vous passerez la majorité de votre temps. Je veux dire sérieusement, c’est ce qui se passe comme un jeu mobile en 2020. En réalité, c’est juste une fosse d’argent sans fin qui ne change jamais.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Megabot Battle Arena: construire un robot de chasse

Megabot Battle Arena: Build Fighter Robot est un jeu de combat compétitif qui consiste à construire des robots. Tout comme CATS: Crash Arena Turbo Stars, ce sera votre travail d’assembler le robot ultime pour abattre vos ennemis. Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnerez de nouvelles pièces pour améliorer vos bots, ce qui, à son tour, aidera à renforcer votre équipe afin que vous puissiez gagner plus de combats. Bien sûr, tout comme l’inspiration de ce titre, ce jeu est rempli d’achats intégrés, ce qui rend difficile de croire que la concurrence dans ce titre est en fait équitable pour les joueurs gratuits, un problème plus que quelques critiques sur le Play Store déjà souligné.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Mini guerriers: trois royaumes

Je l’ai déjà dit et je le redis. Les jeux de combat en grand groupe sont en hausse et Mini Warriors: Three Kingdoms est le dernier à débarquer sur le Play Store. Les batailles de ce jeu prennent en charge les matchs 25 contre 25, ce qui est assez important pour un jeu mobile, et chaque combat se déroule en temps réel, et il n’y a pas de mécanique automatique dans cette version, ce qui signifie que vous devrez réellement développer une stratégie appropriée si vous souhaitez avancer. Malheureusement, le jeu est mal monétisé, ce qui laisse les portes ouvertes aux mécanismes de paiement à gagner.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Stellaris: Galaxy Command, Sci-Fi, stratégie spatiale

Stellaris: Galaxy Command vient de Paradox Interactive, mais ce titre de stratégie ne joue pas comme les jeux PC de Paradox, alors ne vous fiez pas à vos espoirs. En octobre dernier, le titre est entré dans une version bêta limitée, mais les fans ont rapidement remarqué que le jeu contenait des illustrations volées de la série Halo, il a donc été supprimé du Play Store. Cette semaine, Stellaris: Galaxy Command est de retour sur Android en tant que version à accès anticipé, sans les images Halo incriminées. Bien sûr, ma principale plainte est que le titre ressemble à un reskin de Nova Empire, plutôt qu’à une véritable version de Paradox. Je pense également que c’est assez drôle que quiconque ait embauché Paradox pour créer Stellaris: Galaxy Command ne puisse même pas cloner un jeu mobile à succès comme Nova Empire sans utiliser d’images volées.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

STRIKERS 1945 classic

Il semblerait que mobirix prenne des jeux d’arcade classiques et ajoute de nombreux achats intégrés au titre tout en les appelant «classiques». La semaine dernière, nous avons vu la sortie de SNOW BROS. classique, et il était clair que le jeu n’avait pas été amélioré pour le jeu mobile malgré l’ajout d’un système de monétisation gourmand. La liste de cette semaine pour STRIKERS 1945 classic est la même. Rien dans le jeu n’a été amélioré, et pourtant il est monétisé jusqu’à la garde. Maintenant, c’est peut-être juste moi, mais je n’ai pas encore rencontré un seul SHMUP qui vaut un achat intégré de 99,99 $.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 99,99 $

