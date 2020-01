Chick-fil-A offre des pépites gratuites tout le mois – voici comment en obtenir – .

Les fans de Chick-fil-A qui aiment obtenir des cadeaux et qui aiment aussi le goût des délicieuses pépites de la chaîne – vous avez de la chance, grâce à une annonce de la chaîne de restauration rapide basée à Atlanta. Pour le reste de ce mois, la chaîne qui n’est célèbre que six jours par semaine offrira gratuitement une commande de 8 pépites. Il vous suffit d’effectuer une tâche pour les obtenir, que nous expliquerons ci-dessous.

La chaîne dit que tout ce que vous avez à faire pour obtenir le poulet gratuit est de créer ou de vous connecter à votre compte Chick-fil-A One via l’application mobile gratuite Chick-fil-A. Les clients peuvent profiter de cette offre à partir d’aujourd’hui, du 13 janvier au 31 janvier, dans les restaurants Chick-fil-A participants, en passant votre commande à l’intérieur, dans le service au volant ou via l’application Chick-fil-A. «Nos clients sont extrêmement importants pour nous, et c’est une petite façon de les remercier de leur fidélité et de présenter les avantages de notre application aux nouveaux clients», a déclaré Kevin Purcer, directeur de l’expérience numérique client chez Chick-fil-A. “Nous sommes ravis de surprendre nos clients avec une commande gratuite de huit pépites ce mois-ci via notre application mobile.”

Source de l’image: Chick-fil-A

L’application mobile de la chaîne permet aux clients de gagner des points, d’échanger des récompenses et d’accéder à différents niveaux d’avantages. Vous pouvez passer votre commande avec l’application, puis également choisir une méthode de ramassage, et tout ce que vous avez à faire est d’informer le restaurant une fois que vous êtes arrivé.

Nous devrions également saisir cette occasion pour noter que Chick-fil-A n’est pas la seule chaîne de restauration rapide vantant actuellement un cadeau de poulet gratuit. Vous vous souvenez du sandwich au poulet de Popeyes qui est devenu une sensation virale? Et qui a suscité un peu de rivalité avec nul autre que Chick-fil-A dans le processus? Popeyes offre gratuitement son sandwich au poulet cette semaine. C’est pour célébrer le partenariat de la chaîne avec DoorDash, et voici comment vous en obtenez un:

Passez une commande Popeyes d’au moins 20 $ via DoorDash et utilisez le code promotionnel «CHICKENWINNER». Lorsque vous le faites, vous pouvez obtenir le repas combo poulet-sandwich gratuitement avec votre commande – sans frais de livraison, pour démarrer. Remarque: Cette offre est uniquement disponible jusqu’au 19 janvier, contrairement à l’offre d’un mois de Chick-fil-A.

Source de l’image: Matt York / AP / Shutterstock

.