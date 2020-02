Chipotle BOGO commémore le 40e anniversaire du «Miracle on Ice» de l’équipe américaine – .

Il y a quarante ans ce week-end, l’équipe des États-Unis a bouleversé l’équipe de hockey soviétique lors des Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid, New York – l’un des plus grands moments de l’histoire du sport qui est souvent désigné par son surnom de “ Miracle sur La glace.’

Pour marquer l’occasion, Chipotle a décidé de donner aux amateurs de hockey ainsi qu’à toute personne souhaitant honorer le jalon un moyen de marquer de la nourriture gratuite de la chaîne fast-casual. C’est la promotion «Portez votre maillot de hockey» de Chipotle qui offrira une offre gratuite BOGO (Buy One Get One) sur des entrées ou des repas pour enfants aux convives qui se présentent simplement dans l’un des restaurants de la chaîne vendredi tout en portant un maillot de hockey.

Puisque vous devez vous présenter avec un maillot de hockey, il va sans dire que cette promotion ne s’applique pas aux commandes numériques. Parallèlement à cette promotion, Chipotle (qui est un sponsor officiel de USA Hockey) a également établi un partenariat avec les meilleurs patineurs américains pour présenter quatre nouveaux éléments de menu numérique exclusifs. Jusqu’au 23 février, les commandes incontournables de Chipotle pour Charlie McAvoy, Hilary Knight, Jack Hughes et Kendall Coyne Schofield seront disponibles via Chipotle.com ainsi que via l’application Chipotle.

Leurs commandes:

Charlie McAvoy Bowl: riz blanc, haricots noirs, poulet, salsa de tomates fraîches, salsa de tomatillo au piment vert, fromage, laitue et guac

Hilary Knight Burrito: légumes fajita, riz brun, haricots pinto, salsa de chili vert tomatillo, fromage et guac

Bol Jack Hughes: riz brun, steak, haricots noirs, fromage, laitue, vinaigrette

Bol Kendall Coyne Schofield: riz blanc, poulet, salsa de tomates fraîches, crème sure, laitue et guac

“Le hockey est plus qu’un simple sport, c’est un mode de vie”, a déclaré le chef de la direction de Chipotle, Chris Brandt. «Chez Chipotle, nous partageons le même niveau de passion en ce qui concerne nos ingrédients frais et nos techniques de cuisson classiques. En parrainant USA Hockey et en mettant les commandes de certains des joueurs les plus passionnants de ce sport sur notre application, nous sommes ravis de donner à la communauté du hockey des moyens authentiques d’apprécier notre vraie nourriture, tout comme les pros. »

Le BOGO que nous avons mentionné ci-dessus, encore une fois, n’est disponible que le vendredi 21 février. Il est également limité à 10 éléments de menu gratuits par chèque et sous réserve de disponibilité, et chaque élément gratuit nécessite l’achat d’un élément principal (y compris un repas pour enfants) de valeur égale ou supérieure et ne peut être collecté que par le client portant le maillot.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’anniversaire, cliquez ici pour un excellent récapitulatif du «Miracle sur glace», décrit par History.com comme l’un des bouleversements les plus dramatiques de l’histoire olympique.

Source de l’image: AP / Shutterstock

.