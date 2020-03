Chris Lattner discute avec Swift, WWDC et plus sur le podcast ATP de cette semaine

Chris Lattner, connu pour son travail sur Xcode et Swift pendant son séjour chez Apple, a rejoint cette semaine le Accidental Tech Podcast (ATP) organisé par Marco Arment, Casey Liss et John Siracusa.

Dans une conversation de deux heures et trente minutes, Lattner et l’équipe ATP ont parlé de Swift, du travail qui a été consacré à la préparation de la WWDC pendant qu’il était chez Apple, de l’événement WWDC numérique 2020 d’Apple, et plus encore.

Lattner a déclaré qu’il était très intéressé de voir comment Apple gère la version en ligne de la WWDC, qui devrait avoir lieu en juin.

Apple est une entreprise très stratégique et très intelligente et a beaucoup de gens très intelligents. Je suis sûr qu’ils cherchent comment transformer cela en une nouvelle opportunité et quelles nouvelles choses ils peuvent faire avec le format et comment ils peuvent ravir les gens de nouvelles façons.

Quant à savoir si l’événement WWDC virtuel pourrait entraîner l’annulation d’événements WWDC physiques dans les années à venir, Lattner a émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’une sorte de situation d’attente.

Je pense que s’ils font la WWDC pratiquement cette année et que ça craint, alors ça va probablement redevenir physique. Je ne sais pas. Je parierais qu’il ne revient pas à son format d’origine. Si c’est le cas, s’il y a un événement en personne, je pense que ce sera très différent de ce que les événements historiques ont été.

Chris Lattner était chez Apple pendant 11 ans avant son départ en 2017, et il a également passé du temps chez Tesla à travailler sur le logiciel de pilote automatique et chez Google à travailler sur TensorFlow. Il est maintenant SVP de Platform Engineering chez SiFive.

La discussion complète de Lattner sur la WWDC, TensorFlow, SiFive, Swift et plus peut être écoutée sur le Web.

