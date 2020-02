Christina Koch, la première femme à effectuer le plus long vol spatial

Le 6 février 2020, à 4 h 12 HNE au Kazakhstan, l’astronaute de la NASA Christina Koch, le commandant Soyouz Alexander Skvortsov de Roscosmos et Luca Parmitano de l’ESA ont atterri en toute sécurité sur Terre.

Ce fut le premier voyage dans l’espace pour Christina Koch et elle a passé 328 jours dans l’espace, établissant un record à travers l’histoire. Par conséquent, elle est devenue la toute première femme à réaliser le plus long vol spatial unique de l’histoire.

Christina a quitté la Station spatiale internationale avec deux autres astronautes dans leur vaisseau spatial Soyouz MS-13 à 12 h 50. Après cela, ils ont effectué un atterrissage réussi au Kazakhstan, au sud-est de la ville éloignée de Dzhezkazgan à 4 h 12.

Au cours de sa mission de 328 jours dans l’espace, Christina a orbité la Terre 5 248 fois, ce qui a entraîné un voyage de 139 millions de milles. Ce voyage équivaut à peu près à 291 voyages vers la Lune et retour, selon le rapport de la NASA. Elle serait restée avec ses quatre collègues astronautes et camarades de classe de la NASA à l’ISS.

Un pas en avant

La NASA révèle également les réalisations de Christina pendant cette période. Apparemment, elle a mené et soutenu plus de 210 enquêtes pendant les expéditions 59, 60 et 61. De plus, elle s’est portée volontaire comme sujet de recherche pour fournir aux scientifiques la possibilité d’observer les effets des vols spatiaux de longue durée sur une femme. La NASA espère également que ses recherches les aideront dans leur projet Artemis pour la Lune et l’exploration humaine de Mars.

L’investigation de la force vertébrale est l’un des projets de recherche les plus importants que Christina ait réalisés dans l’espace. Cette recherche détecte les risques de blessures pour une fracture vertébrale après un vol spatial de longue durée.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) espère mener de futures recherches sur la base des résultats de l’enquête sur la force vertébrale. Leur rapport suggère l’élaboration de futures contre-mesures et la formulation de recommandations pour les futurs vols.

La NASA a félicité Christina via Twitter pour avoir accompli un tel exploit en tant que première femme de l’histoire. Un tweet de la Station spatiale internationale lui envoie également ses vœux de terminer son fabuleux voyage. Christina elle-même a tweeté qu’elle allait manquer “la beauté exquise de la planète Terre et de cette merveille créée par son incroyable peuple”.

Nous félicitons chaleureusement Christina et les astronautes qui se sont rendus en toute sécurité sur Terre. Félicitations à Christina pour avoir accompli tant de choses pendant son voyage. Son nom restera sûrement dans l’histoire et restera dans les mémoires pour toujours.