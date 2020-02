Chrome Beta 81 apporte la réalité augmentée et la prise en charge NFC sur le Web

Chrome 80 vient de sortir plus tôt ce mois-ci, ce qui signifie qu’il est temps pour Chrome 81 de passer au canal bêta. Cette mise à jour ne comporte pas autant de modifications destinées aux utilisateurs, mais il existe de nouvelles API pour créer de puissantes applications Web. Nous allons jeter un coup d’oeil!

Web NFC

Google a travaillé pendant des années pour combler le fossé entre les applications Web et natives, et en partie pour permettre aux applications Web d’accéder au même matériel que les applications natives. Le Web Bluetooth était une étape majeure dans cette direction, et maintenant le NFC peut être manipulé par les applications Web.

La nouvelle API Web NFC permet aux applications Web de lire et d’écrire sur les balises NFC. Google dit que cela sera utile pour les expositions dans les musées, la gestion des stocks, la fourniture d’informations dans les badges de conférence et tout autre élément NFC déjà utilisé. Peut-être que maintenant quelqu’un peut créer un émulateur Amiibo basé sur le Web.

L’ensemble de l’API est incroyablement facile à utiliser pour les développeurs ⁠: seules quelques lignes de code sont nécessaires pour écrire des données dans une balise ou lire des données existantes. Cependant, Web NFC est toujours au stade de l’essai d’origine, ce qui signifie que la norme peut changer et n’est pas activée par défaut.

API de réalité augmentée et de test d’accès

WebXR est la nouvelle version de WebVR, conçue pour créer à la fois des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans votre navigateur. Chrome 81 permet enfin la réalité augmentée pour tout le monde, donc aucun indicateur ou autre option n’est requis, et il ajoute une nouvelle «API de test de hit».

L’API Hit Test permet aux applications Web de placer facilement des objets virtuels dans des points du monde réel à l’aide de la caméra d’un appareil, qui restent ensuite en place lorsque vous déplacez la caméra. Chrome sur Android utilise les services Google Play pour AR (anciennement ARCore) pour alimenter WebXR, cela fonctionne donc aussi bien que n’importe quelle application Android de réalité augmentée.

Vous pouvez essayer quelques démos de WebXR ici. Celui montré ci-dessus est la démo ‘Hit Test’.

Autres caractéristiques

Comme toujours, Chrome 81 inclut des modifications pour les utilisateurs et les développeurs. Voici quelques petits changements dans cette mise à jour:

La prise en charge de TLS 1.0 et 1.1 a été complètement supprimée, après avoir été déconseillée dans Chrome 72. Les sites utilisant ces anciennes normes TLS seront désormais marqués comme non sécurisés.

La sécurité TLS 1.3 a été renforcée dans Chrome 81.

La nouvelle propriété d’orientation d’image CSS permet de faire pivoter les images avec uniquement du CSS.

Le Moto G4 a été ajouté en tant que fenêtre d’affichage dans les tests du mode appareil. Le G4 semble un peu un choix étrange, étant donné qu’il a plusieurs années à ce stade, mais c’est probablement toujours un bon point de référence pour les tailles / densités d’écran des téléphones économiques.

Les cookies bloqués sont désormais affichés avec un fond jaune dans le panneau Application de Chrome Dev Tools.

Télécharger

L’APK est signé par Google et met à niveau votre application existante. La signature cryptographique garantit que le fichier est sûr à installer et n’a été altéré en aucune façon. Plutôt que d’attendre que Google transfère ce téléchargement sur vos appareils, ce qui peut prendre des jours, téléchargez-le et installez-le comme n’importe quel autre APK.

Remarque: La plupart des versions de Chrome APK utilisent des ensembles d’applications, que APKMirror ne prend pas encore en charge. Par conséquent, seules quelques variantes sont disponibles au téléchargement.