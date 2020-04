Chrome Beta 83 réorganise les contrôles de formulaire, bloque les téléchargements à partir de contenu en bac à sable, et plus encore (téléchargement APK)

L’épidémie de coronavirus a jeté une clé dans le calendrier de publication de Chrome. Chrome 82 a été complètement ignoré, et même si la v83 est maintenant en version bêta, c’est certainement l’une des plus petites mises à jour que nous ayons vues depuis un moment. Néanmoins, de nouveaux changements méritent d’être évoqués.

Contrôles de formulaire améliorés

Microsoft a déjà fusionné quelques améliorations de son navigateur Edge basé sur Chromium vers Chrome principal, et Chrome 83 inclut un autre changement: les contrôles de formulaire mis à jour. Pas d’attente, ne fermez pas l’article, je vous promets que c’est intéressant.

Les contrôles de formulaire de Chrome (boutons, champs de texte, etc.) sont partout, au niveau de la conception. Certains sont issus de Safari / WebKit, certains ont des dégradés, certains n’ont pas de dégradés, etc. Microsoft et Google ont travaillé pour normaliser l’apparence des éléments de formulaire sur tous les systèmes d’exploitation, et le résultat est une conception plus minimaliste sans gradients.

Outre l’apparence, certains éléments du formulaire ont également été retravaillés pour une meilleure convivialité sur les écrans tactiles. Par exemple, le sélecteur de temps dispose désormais de grands menus déroulants pour sélectionner l’heure et les minutes, au lieu de se fier uniquement à la saisie au clavier.

Cependant, il ne semble pas que les contrôles mis à jour aient fait leur chemin vers Chrome pour Android. Bien que le navigateur Android utilise déjà des boîtes de dialogue système dans certains cas (par exemple, le sélecteur de temps ouvre le même sélecteur de temps que vous obtenez dans l’application Horloge), les nouvelles barres de progression seraient bien d’avoir.

Autres caractéristiques

Comme toujours, Chrome 83 inclut des modifications pour les utilisateurs et les développeurs. Voici quelques petits changements dans cette mise à jour:

La nouvelle fonctionnalité @supports selector () facilite la vérification de la prise en charge d’une fonctionnalité CSS avant son utilisation.

L’API de détection de codes à barres est désormais activée par défaut.

Les téléchargements à partir d’iframes en bac à sable sont désormais bloqués, empêchant les publicités malveillantes et autres contenus intégrés de télécharger des fichiers.

Le contenu WebXR (par exemple, le contenu AR et VR) peut désormais afficher du HTML au-dessus des environnements rendus 3D.

La nouvelle fonction Performance.measureMemory () estime l’utilisation de la mémoire de la page Web actuelle.

