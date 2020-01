Chrome cachera bientôt ces demandes de notification de site Web ennuyeuses

Les pop-ups appartiennent peut-être en grande partie au passé, mais la dernière distraction gênante lors de la navigation sur le Web concerne les demandes de notification. Ce sont les petites boîtes qui s’affichent pour demander si les utilisateurs souhaitent recevoir des notifications de mises à jour même après avoir quitté le site Web.

Bien que certains sites fournissent un flux constant de contenu génial que vous ne voulez pas manquer (ahem, Android Authority), la plupart des utilisateurs ne sont pas intéressés et refusent ou ignorent les demandes de notification chaque fois qu’elles apparaissent. Cela vieillit rapidement, car de nombreux sites demandent encore et encore à chaque nouvelle visite.

Heureusement, la prochaine mise à jour de Chrome 80 éliminera ce problème de manière élégante. Au lieu d’afficher l’intégralité de la notification, le navigateur Chrome sur ordinateur et sur mobile pourra les masquer automatiquement, au lieu d’afficher un petit message indiquant que les notifications ont été bloquées.

Comme vu ci-dessus, le résultat est moins intrusif, mais permet toujours aux utilisateurs d’activer les notifications d’un simple toucher ou clic. La boîte bleue n’apparaît que la première fois que la fonctionnalité entre en action, pour aider les utilisateurs à accéder au nouvel élément d’interface utilisateur.

Ce paramètre ne sera pas activé par défaut, mais peut être activé via une nouvelle option de «messagerie plus silencieuse» dans le menu des paramètres. Pour que les utilisateurs refusent fréquemment les messages de notification (lire: tout le monde), la messagerie plus silencieuse sera automatiquement activée une fois la mise à jour déployée sur Chrome stable.

La messagerie plus silencieuse sera automatiquement activée pour les utilisateurs qui refusent fréquemment les demandes.

L’équipe Chrome va également plus loin dans le courant de l’année, lorsqu’elle «permettra une application supplémentaire contre les sites Web abusifs utilisant des notifications Web à des fins publicitaires, malveillantes ou trompeuses».

Pour l’instant, l’option est disponible sur les canaux Bêta, Dev et Canaries de Chrome (via 9to5Google), et peut être activée avec le drapeau chrome: // flags / # invites-de-notification-silencieuses. Pour les développeurs Web qui souhaitent éviter d’être bloqués de manière permanente, le blog officiel de Chromium décrit également certaines des meilleures pratiques pour améliorer les taux d’acceptation des utilisateurs.

En plus de cela, il semble que Chrome ajoutera bientôt une fonctionnalité “Jeu du jour” qui permet aux utilisateurs de rejouer les mini-jeux préférés des fans des anciens Google Doodles (également via 9to5Google). Il est affiché sur la page d’accueil de Chrome sur certaines chaînes de développement et Canaries sur Android. Aucun mot pour le moment sur un déploiement plus large.

