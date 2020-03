Chrome OS 80 améliore le mode tablette, ajoute le chargement latéral d’APK et met à jour l’environnement Linux

Les mises à jour de Chrome OS arrivent toujours un peu plus tard que les mises à jour du navigateur Chrome, mais Chrome OS 80 cuit dans le four depuis une période particulièrement longue – la v81 du navigateur est attendue prochainement. Pourtant, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et Chrome OS 80 a quelques améliorations notables.

Au-delà de tous les changements dans la version 80 du navigateur, Chrome OS 80 inclut une mise à jour importante pour toute personne utilisant des conteneurs Linux. Si vous configurez un environnement Linux pour la première fois sur votre Chromebook, il utilisera désormais Debian 10 ‘Buster’ au lieu de Debian 9 ‘Stretch’ (les versions de Debian portent le nom de personnages des films Toy Story de Pixar). Cela signifie que vous obtiendrez des packages plus récents par défaut, mais il n’y a aucun moyen pour le moment de mettre à niveau un conteneur existant vers Debian 10 – vous devrez effacer votre environnement Linux et le configurer à nouveau après la mise à jour vers Chrome OS 80.

La nouvelle interface utilisateur de la bande d’onglets sur les tablettes

Chrome OS 80 propose également l’interface de mise à jour des bandes d’onglets pour les tablettes qui sont arrivées sur le canal bêta de Chrome OS il n’y a pas si longtemps. En mode tablette, les Chromebooks affichent désormais un bouton d’onglet qui ouvre une rangée d’onglets à défilement horizontal, semblable au fonctionnement de la version Android de Chrome. Il peut cependant ne pas être activé sur tous les appareils par défaut.

La capacité tant attendue de charger latéralement des APK personnalisés (sans placer l’intégralité de votre Chromebook en mode développeur) est également présente sur Chrome OS 80, mais toutes les captures depuis son apparition initiale sont toujours là.

Sideloading un APK à l’aide d’ADB

La fonctionnalité est uniquement destinée à être utilisée par les développeurs testant leurs projets Android Studio localement, vous devez donc installer l’environnement Linux, configurer ADB à l’intérieur de Linux, activer ADB à partir des paramètres Android sur votre Chromebook et enfin installer l’APK via ADB . Nous avons des instructions complètes ici si vous êtes intéressé, mais le processus ajoute toujours un message “Cet appareil peut contenir des applications qui n’ont pas été vérifiées par Google” à l’écran de verrouillage de votre Chromebook.

Chrome OS 80 sera déployé sur les Chromebooks au cours des prochains jours, donc si votre appareil n’a pas encore reçu la mise à jour, attendez un peu.