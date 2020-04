Chrome OS 81 est livré avec une navigation par gestes et une prise en charge PIP (mise à jour: déploiement arrêté)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/08

6 h 49 PDTA 8 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/09

00h54 PDTA 9 avril 2020.

Malgré la pandémie de coronavirus, qui a déjà forcé certains ajustements de calendrier sur les développeurs Google, la société a lancé Chrome OS 81 sur le canal stable. La dernière version intègre une nouvelle navigation gestuelle pour le mode tablette et ajoute la prise en charge image par image pour les applications Android. Il réduit également légèrement la barre des tâches pour vous donner plus d’espace sur l’écran.

La nouvelle navigation gestuelle ressemble à un hybride entre Android 10 et les systèmes gestuels de l’iPad. La première chose que vous remarquerez après être entré dans le mode tablette est l’omission de la barre des tâches précédemment toujours visible (officiellement appelée “étagère rapide”) en faveur d’une pilule qui suggère des actions de balayage depuis le bas de votre écran. Si vous voulez voir votre étagère rapide, glissez un peu vers le haut et maintenez jusqu’à ce qu’elle soit visible.

La gauche: Geste à la maison. Droite: Geste multitâche.

Pour accéder à votre écran d’accueil, balayez rapidement vers le haut depuis le bas de l’écran. Si vous souhaitez accéder à la vue multitâche, vous devez également faire glisser votre doigt vers le haut, mais maintenez votre doigt un peu jusqu’à ce que vous puissiez voir l’aperçu de vos applications. Il y a aussi un geste de retour semblable à Android 10 sur le côté gauche de l’écran. Il fonctionne dans les fenêtres du navigateur ainsi que dans les applications Web et Android, bien qu’il ne semble pas être fonctionnel lorsque vous utilisez des applications Linux comme GIMP.

La gauche: Geste arrière. Droite: Geste d’étagère rapide.

Le prochain Lenovo Chromebook Duet sera également la première tablette à profiter d’une refonte de la fenêtre du navigateur qui le rapproche de Chrome pour Android. D’autres Chromebooks recevront la nouvelle interface utilisateur plus tard.

La nouvelle interface à onglets sera bientôt disponible sur tous les Chromebooks.

La prise en charge de l’image dans l’image était déjà disponible dans la version bêta de Chrome OS 81, et maintenant, n’importe qui sur le canal stable peut en profiter. Des applications comme Netflix qui prennent en charge PIP sur Android utiliseront également automatiquement cette API sur Chrome OS.

Netflix en mode PIP, vous aidant à binge tandis que vous travaillez.

Comme toujours, la mise à jour se déroule dans les airs. Vous pouvez accéder aux paramètres “À propos de Chrome OS” de votre Chromebook et cliquer sur “Rechercher les mises à jour” pour voir si la version 81 est déjà disponible.

Déploiement interrompu

Comme repéré pour la première fois par Chrome Unboxed, le déploiement de Chrome OS 81 a été interrompu en raison de quelques problèmes importants, tout comme la version 80 précédente. Un bogue Crostini qui conduit à des conteneurs éclatés peut rendre l’utilisation des applications Linux non sécurisée, et appuyer ou cliquer sur la notification “Quoi de neuf” après la mise à jour plante certains systèmes. Chrome Unboxed indique également que certains appareils USB-C ne sont plus reconnus par le système. Espérons que Google corrige les problèmes rapidement et reprendra le déploiement bientôt.