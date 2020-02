Chrome OS 81 remodèle l’interface utilisateur de l’onglet Chrome pour les tablettes

Google a progressivement amélioré l’expérience de la tablette sur Chrome OS au cours des derniers mois, en ajoutant la navigation gestuelle inspirée d’Android 10 en janvier. Dans Chrome OS 81, qui est maintenant entré dans le canal bêta, Google poursuit cette tendance avec une interface utilisateur repensée pour les onglets Chrome.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, cette nouvelle interface utilisateur est similaire à celle de Chrome pour Android. Tous les boutons sont plus gros, ce qui les rend plus faciles à sélectionner via le toucher, et le sélecteur d’onglets a été caché derrière un bouton qui affiche le nombre d’onglets ouverts. Si vous souhaitez fermer un onglet, en ouvrir un nouveau ou basculer entre ceux déjà actifs, vous devrez d’abord appuyer sur ce bouton.

Bien sûr, cela ajoute une étape supplémentaire au processus de gestion de vos onglets, mais les avantages de l’interaction tactile dépassent de loin ce petit sacrifice. Même sur un écran aussi grand que mon Pixelbook, l’utilisation de l’ancien design en mode tablette n’était pas facile – ce design plus grand et plus facile à lire est une victoire dans mon livre.