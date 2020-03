Chrome OS aura bientôt une application pour gérer les travaux d’impression

Les imprimantes sont terribles, mais dans de nombreuses circonstances, elles sont un mal nécessaire – en particulier dans les bureaux et les écoles où les Chromebooks ont un bastion. Chrome OS a progressivement étendu sa prise en charge de l’impression au cours des dernières années, car l’impression native (sans Google Cloud Print) est arrivée à la mi-2017 et la mise à jour de Chrome OS 78 de l’année dernière a apporté de nouvelles améliorations. Maintenant, Google prépare une autre mise à jour clé: un gestionnaire d’impression.

Windows, Mac, Linux et d’autres systèmes d’exploitation de bureau traditionnels offrent des outils de gestion des travaux d’impression, qui offrent généralement des alertes et des informations de diagnostic en cas de problème (manque de papier, bourrage papier, etc.). Chrome OS n’a actuellement pas un tel utilitaire, mais un nouveau commit dans Chromium Gerrit indique qu’il pourrait arriver bientôt, comme l’a souligné 9to5Google.

Le code de validation indique que Google travaille sur un outil de gestion des travaux d’impression, qui sera activé via l’indicateur expérimental # print-job-management-app. Elle en est encore aux premiers stades de développement, bien qu’il soit prévu que l’application dispose également d’une interface pour numériser des documents.