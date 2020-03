Chrome OS prend désormais en charge le PiP de Netflix, l’égalisation ambiante

Google a annoncé deux nouvelles fonctionnalités prêtes pour les utilisateurs de Chrome OS ce mois-ci. Eh bien, l’un d’eux est prêt pour tous les utilisateurs, tandis que le premier est plus contrôlé par le matériel que vous utilisez et ne viendra pas ce mois-ci.

Le premier d’entre eux est l’égaliseur ambiant. Ambient EQ est une fonction d’affichage qui ajuste l’apparence de votre écran par rapport à votre environnement. Les utilisateurs de Pixel 4 et 4 XL le connaissent peut-être, ainsi que les utilisateurs de Nest Hub, car Google a équipé ces écrans de la prise en charge Ambient EQ.

Alexander Kuscher de Google, directeur du logiciel Chrome OS, écrit:

Avec Ambient EQ, les écrans Chromebook s’adaptent à tous les contextes, que vous travailliez à l’extérieur par une journée ensoleillée ou que vous regardiez un film blotti sous une couverture. Ambient EQ ajuste naturellement la balance des blancs et la température de couleur de l’écran de votre Chromebook en fonction de votre environnement, ce qui rend le contenu à l’écran plus naturel. L’écran s’ajuste automatiquement, ce qui facilite votre regard.

La deuxième caractéristique est un peu plus universelle. Le mode PiP (Picture-in-Picture) de Netflix fonctionnera désormais sur les Chromebooks via l’application Android. Vous n’avez rien à faire pour le configurer, il vous suffit de démarrer Netflix, de lire le dernier épisode de tout ce que vous souhaitez regarder et de changer d’applications pour continuer à être productif.

Alors que la mise à jour Netflix PiP est disponible immédiatement, Ambient EQ sera d’abord disponible sur le Chromebook Samsung Galaxy glorieusement rouge et surpuissant, et sortira probablement sur des Chromebooks premium qui arriveront plus tard cette année.

