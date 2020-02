Chrome promet de bloquer les publicités sur les sites avec des vidéos ennuyeuses

Google a rejoint la Coalition for Better Ads, un groupe de l’industrie destiné à rendre la publicité en ligne moins ennuyeuse, en 2017. La nouvelle a fait les gros titres, car Google a également révélé qu’elle bloquerait potentiellement toute publicité dans Chrome qui violerait les directives du groupe en matière de publicité. Bien qu’il ne semble jamais y avoir de démantèlement de premier plan, et qu’il existe encore d’innombrables sites qui violent les normes existantes, le groupe a maintenant créé de nouvelles règles pour les publicités vidéo.

“La Coalition pour de meilleures publicités a annoncé aujourd’hui qu’elle a développé une norme de meilleures publicités pour les vidéos courtes pour les environnements de bureau, Web mobiles et intégrés aux applications”, a écrit le groupe dans un communiqué de presse. “La norme s’appliquera aux expériences publicitaires qui apparaissent dans un contenu vidéo court-métrage défini comme 8 minutes ou moins dans ces environnements en ligne.”

Trois types de comportements publicitaires placeront désormais les sites Web sur la liste des publicités coquines: les annonces mid-roll, les annonces pré-roll de plus de 31 secondes qui ne peuvent pas être ignorées dans les 5 premières secondes et les bannières publicitaires placées en haut du centre de la vidéo (ou représentent plus de 20% du contenu vidéo).

Google a déclaré à partir du 5 août: “Chrome étendra ses protections utilisateur et cessera de diffuser toutes les annonces sur les sites de tous les pays qui diffusent ces annonces perturbatrices à plusieurs reprises.” La société a également noté que son propre service YouTube ne respecte pas ces normes pour le moment, en déclarant: “nous mettrons à jour nos plans de produits sur toutes nos plateformes publicitaires, y compris YouTube”. Peut-être que c’est la fin des annonces mid-roll YouTube?

Il reste à voir dans quelle mesure le groupe appliquera les nouvelles règles. Les directives existantes ne permettent pas l’utilisation d’annonces pop-up, d’annonces mobiles qui occupent plus de 30% de l’espace d’écran visible et de grandes annonces collantes. La lecture automatique des annonces vidéo avec son est également déjà interdite, et bien que l’utilisation de ce format ait diminué, c’est principalement parce que Chrome et Firefox les bloquent désormais au niveau du navigateur. Le Wall Street Journal a également mentionné comment certaines entreprises ont fait pression pour obtenir des exceptions, qui ont finalement été accordées:

Certains membres ont fait pression sur la coalition pour faire des exceptions, y compris Facebook, qui a fait valoir que le réseau social devrait être exclu d’une règle interdisant les vidéos qui jouent automatiquement avec le son. Bounce Exchange Inc., un créateur d’annonces pop-up, a fait valoir que la règle relative aux annonces pop-up devrait être modifiée pour exclure les annonces qui apparaissent lorsqu’un utilisateur est inactif pendant plus de 30 secondes. Les deux efforts ont été couronnés de succès.

Nous devrons attendre et voir si les nouvelles directives entraîneront une amélioration visible de la publicité en ligne, mais je ne suis pas optimiste.