Ciblez la certification Cisco en 2020 pour seulement 26 $

Les réseaux connectent des appareils dans le monde entier et Ingénieurs Cisco sont les premiers architectes qui les construisent et les entretiennent. La voie rapide vers cette industrie n'est pas un jeu d'enfant, mais elle est claire: gagnez votre prestigieux Certifications Cisco.

Le pack de formation de certification Cisco Networking Expert ultime est un kit de formation en ligne qui couvre tout ce dont vous aurez besoin pour réussir plusieurs examens la première fois.

Par 67 heures de tutoriels pratiques et des laboratoires complets, vous vous préparerez pour les environnements de test et les scénarios du monde réel. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur l'installation de réseaux, le développement de structures de routage, la configuration d'infrastructures, la gestion de systèmes, et bien plus encore.

Que vous soyez nouveau venu complet ou si vous avez déjà un peu de travail en réseau, vous pouvez bénéficier de ce bundle. Pour les débutants, avoir ces certifications sous votre ceinture impressionnera les recruteurs. Si vous êtes déjà dans l'industrie, c'est votre chance de saisir le prochain échelon de l'échelle.

Le pack de formation Cisco Networking ultime:

Cet ensemble a une valeur combinée de plus de 1 400 $, mais pendant cette promotion, vous pouvez obtenir les huit cours pour seulement 26,35 $. Suivez simplement le lien vers les offres techniques ci-dessous et utilisez le code promotionnel MERRYSAVE15 pour obtenir le meilleur prix.

Il ne reste pas beaucoup de temps sur cette offre, alors ne manquez pas votre chance. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour le vérifier.

26 $ .35 L'ensemble de formation de certification Cisco Networking Expert ultime Utilisez le code de l'offre: MERRYSAVE15 sauvegarder 1378 $ .65 Achetez-le maintenant L'ensemble de formation de certification Cisco Networking Expert ultime Achetez-le maintenant sauvegarder 1378 $ .65 26 $ .35 Utilisez le code de l'offre: MERRYSAVE15

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.