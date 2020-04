Cinq applications de galerie alternatives pour mieux gérer vos photos

Pendant des années, QuickPic a été l’une des premières applications que j’installais sur mon téléphone, sans même prendre la peine d’utiliser l’application de galerie par défaut du téléphone. Il était petit, rapide, efficace et gratuit, mais a malheureusement disparu à la fin de 2018. Pendant un certain temps, j’ai essayé de trouver un remplaçant décent, et certaines des applications ci-dessous sont d’excellents candidats pour devenir votre prochain rendez-vous -à l’application de galerie.

Galerie simple – Gestionnaire et éditeur de photos et de vidéos

Simple Gallery est définitivement mon préféré de la liste. Il est très facile à utiliser, réactif et comprend des fonctionnalités intéressantes, telles que la retouche photo, l’accès aux dossiers cachés et la prise en charge de divers types de fichiers, notamment RAW, SVG, GIF, panoramique et plus encore. Il existe également une corbeille intégrée qui vous permet de récupérer les images que vous avez supprimées par erreur. L’application est entièrement sans publicité et la version pro vous donne accès à encore plus d’avantages, tels que la protection de l’accès à l’application avec un code PIN ou une empreinte digitale, ainsi que la possibilité de créer des dossiers secrets. Malheureusement, le développeur dit que la version gratuite ne sera pas prise en charge à l’avenir, mais étant donné que l’application coûte environ 1 $, cela vaut vraiment la peine.

Rouleau de caméra – Galerie

Camera Roll offre des fonctionnalités similaires à QuickPic avec une interface simple. Il est rapide et offre des fonctionnalités avancées, telles que l’édition de données EXIF ​​et la création d’albums virtuels qui combinent plusieurs répertoires en un seul. Dans mon utilisation, j’ai trouvé l’application légèrement moins fiable que Simple Gallery en ce qui concerne les dossiers cachés, j’ai donc dû la forcer manuellement à les vérifier au lancement, ce qui a rendu son chargement sensiblement lent. En plus de cela, il vaut vraiment la peine d’envisager une alternative pour remplacer votre application de galerie de stock.

Galerie de photos de Memoria

Memoria est l’une des galeries de photos les plus belles et les plus personnalisables du monde. Non seulement il est magnifique et facile à utiliser, mais il comprend des fonctionnalités avancées, notamment une corbeille temporaire, la possibilité de masquer des albums ou de placer des photos sensibles dans un coffre-fort crypté. Si le partage d’images sur votre téléviseur est important pour vous, l’application prend également en charge Google Cast, vous permettant de les afficher sur un écran plus grand. Malheureusement, l’application gratuite est financée par la publicité et certaines fonctionnalités sont exclusives à la version Pro, qui coûte 2 $.

Piktures: Galerie, Photos & Vidéos

Piktures est une galerie de photos simple mais puissante. Comme la plupart des autres dans ce post, il vous permet de modifier des photos et de lire des vidéos. Il peut également accéder à vos photos cloud et les montrer ensemble dans un seul endroit pour vous, ce qui est pratique si vous les sauvegardez en ligne. Certaines fonctionnalités avancées incluent également un créateur de GIF, ainsi qu’un espace secret pour cacher vos photos sensibles nues. Enfin, les vues du calendrier et des emplacements sont relativement uniques et constituent un bon moyen de revenir sur les photos prises un jour particulier ou un endroit spécifique.

Galerie F-Stop

F-Stop est probablement le plus complet de la liste. Il comprend la possibilité de rechercher des photos en fonction des métadonnées, y compris les notes et le modèle de l’appareil photo, une vue de la carte, des albums intelligents et une protection par mot de passe. La mise en page est largement personnalisable et F-Stop offre la possibilité d’imbriquer des dossiers – c’est-à-dire de créer des sous-dossiers, ce qui est très pratique si vous avez beaucoup d’images sur votre téléphone. Malheureusement, la plupart de ces fonctions de puissance ne sont disponibles que dans la version Pro, qui coûte 5 $.