Cinq applications Mac à découvrir – janvier 2020

Les applications conçues pour Mac ne reçoivent souvent pas autant d’attention que les applications conçues pour iPhones et iPads, nous avons donc une série ici à MacRumors qui met en évidence les Mac utiles et intéressants à vérifier.

Les choix du mois incluent des applications pour optimiser votre Mac, apprendre les raccourcis clavier, rechercher des services cloud et regarder des vidéos en streaming.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Sensei – (29 $ / an) – Sensei est une nouvelle application Mac conçue pour l’optimisation Mac, offrant une interface propre et une gamme d’outils pour le nettoyage de disque, la surveillance de l’état de la batterie, le GPU, la CPU et la RAM, la surveillance de la température, l’activation du SSD Trim, désinstallation d’applications, contrôle des ventilateurs, suppression de fichiers, etc. Sensei coûte 29 $ par an ou 59 $ pour une licence à vie, mais il y a un essai gratuit pour le tester. Sans souris (15 $) – Mouseless est une application qui vous aide à apprendre tous les raccourcis clavier de vos applications préférées, offrant de courtes sessions de formation interactives qui enseignent les raccourcis et renforcent ensuite l’apprentissage immédiatement. C’est un petit outil astucieux pour quiconque souhaite s’habituer aux raccourcis d’applications. Indice (Gratuit) – Clew est une application de recherche conçue pour vous permettre de rechercher dans tous vos comptes cloud connectés afin que vous puissiez trouver exactement ce que vous recherchez, puis le partager rapidement par glisser-déposer. Clew prend en charge Dropbox, Google Drive, Github, etc. Gooba (Gratuit) – Gooba est une application d’écriture et un gestionnaire de tâches qui combine la prise de notes, l’écriture et la gestion des tâches, de sorte que vous pouvez faire des choses comme écrire un document, puis définir un rappel pour quand l’envoyer. Il offre une prise en charge Markdown, des raccourcis clavier et une compatibilité multiplateforme afin que vous puissiez l’utiliser sur un Mac, iPad ou iPhone. Clicker (5 $) – Clicker est un ensemble d’applications conçues pour les services de streaming vidéo qui incluent Netflix, Disney +, YouTube TV et Hulu, qui est la plus récente application du groupe. Clicker vous permet de lancer directement à partir du dock et il offre un support image dans l’image, une pause vidéo rapide, une navigation en plein écran, des commandes de la barre tactile, et plus encore. C’est une application utile pour accéder aux services vidéo qui sont normalement limités au navigateur sur Mac. Toutes les applications coûtent 5 $, mais la version Disney + est gratuite.Si vous avez une application Mac incontournable préférée que nous n’avons pas encore mise en évidence, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et nous pourrons la présenter dans une prochaine vidéo. Pour plus de nos choix d’applications Mac, assurez-vous de consulter nos archives d’applications Mac. .