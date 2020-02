Cinq choses que vous pourriez regarder au lieu du Super Bowl

Source: Joseph Keller / iMore

Le Super Bowl sera diffusé le dimanche 2 février à partir de 18 h 30 HE, et il devrait être le grand événement télévisé de la nuit, les 49ers de San Francisco affrontant les Chiefs de Kansas City. Mais si le football n’est pas votre truc, ou si vous ne vous en souciez pas parce que votre équipe préférée n’y est pas, il y a beaucoup de programmes alternatifs à vérifier.

D’un jeu plein de chiots à de nouveaux épisodes de séries télévisées, voici cinq choses que vous pouvez regarder à la place du Super Bowl LIV.

Planète animale, 15 h 00 HE

Le bol Puppy XVI

Source: Animal Planet

Le Puppy Bowl d’Animal Planet est peut-être le meilleur morceau de contre-programmation du Super Bowl chaque année. Encore une fois, voyez Team Fluff et Team Ruff s’affronter dans une bataille de gentillesse, de fourrure et, inévitablement, de fuite sur le terrain. Puppy Bowl XVI est initialement diffusé à 15 h HE, mais attendez-vous à ce qu’il se répète tout au long de la journée, y compris pendant le grand match.

AMC, 8 h 00 HE

Breaking Bad – Saison 3

Source: AMC

Dans la perspective de la première du réseau câblé d’El Camino, AMC organise des marathons de chaque saison de son drame à succès tous les dimanches. Le 2 février, c’est la saison 3 du film policier d’Albuquerque, New Mexio. La saison devrait se dérouler de 8 h 00 à 22 h 45 environ. ET, plus que suffisamment de temps pour couvrir toute la propagation du Super Bowl.

TNT, 18 h 30 HE

Attrape-moi si tu peux

Source: DreamWorks

Avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, ce film policier comique sur le chat et la souris suit Frank Abagnale, un jeune faussaire qui voyage à travers le monde, utilisant diverses identités et de faux chèques pour arnaquer les gens sans argent, tout en gardant une longueur d’avance sur le Un agent du FBI l’a envoyé pour le poursuivre.

Syfy, 16 h 45 HE

Futurama

Source: 20th Century Fox

Sautez le jeu et attrapez le marathon de Futurama sur Syfy à la place. Quand un livreur de pizza nommé Fry est accidentellement pris au piège dans une chambre de congélation cryogénique, il se réveille 1000 ans à l’avenir dans un monde plein d’extraterrestres, de robots et plus encore.

HBO, 21 h 00 HE

The Outsider – “Tear-Drinker”

Source: HBO

Dans cette adaptation du roman du même nom de Stephen King, la police d’une petite ville enquête sur un crime brutal qui menace de déchirer la ville. Dans cet épisode de la série limitée, Holly revient de New York avec quelques révélations dans l’affaire et cherche des indices liés à une affaire similaire à Dayton, Ohio.

Qu’est-ce que vous regardez?

Serez-vous à l’écoute du grand jeu, ou trouverez-vous une autre programmation de votre choix? Faites le nous savoir dans les commentaires.

