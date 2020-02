Cinq des meilleures applications à faire pour iOS

Les gens mènent une vie bien remplie et suivre tout ce qui doit être fait en une journée peut être difficile, c’est pourquoi il existe un nombre infini d’applications de tâches et de productivité sur l’App Store.

Apple propose une application de rappels intégrée et une application Notes intégrée, qui peuvent toutes deux être utiles, mais la plupart des personnes qui ont besoin d’une solution de suivi des tâches robuste voudront se tourner vers une application tierce. Dans notre dernière vidéo YouTube, nous avons rassemblé certaines de nos options de tâches préférées avec une gamme de capacités.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Notion est une application de productivité tout-en-un qui est parfaite si vous avez besoin d’une application qui combine la prise de notes et la création de wiki avec la création de listes de tâches. Il a une conception simple aux couleurs coordonnées, mais il peut en fait être utilisé pour créer des notes et des listes soigneusement organisées avec une hiérarchie aussi complexe ou aussi simple que vous en avez besoin.

Notion est multiplateforme, il fonctionne donc sur Mac et iOS, en plus il dispose d’outils de recherche robustes, prend en charge la collaboration en temps réel, offre une édition et un réarrangement de liste faciles et fonctionne hors ligne.

L’application est gratuite, mais le déverrouillage de la gamme complète de fonctionnalités, y compris des “blocs” de données illimités et plus de 5 Mo dans les téléchargements de fichiers, coûte 4 $ par mois.

Malgré son nom digne de mention, TeuxDeux est une application solide à faire si vous avez besoin de quelque chose de simple, direct et exempt de cloches et de sifflets déroutants. C’est la plus simple des applications à faire que nous avons essayées, et c’est un choix idéal si vous voulez un design proche de l’écriture de tâches sur un morceau de papier.

Bien que simple, TeuxDeux propose plusieurs fonctionnalités indispensables pour une application à faire, telles que les tâches récurrentes, les tâches qui se prolongent jusqu’au lendemain si elles ne sont pas terminées, la prise en charge de Markdown, la prise en charge des gestes par glisser-déposer et la possibilité de l’utiliser. sur l’iPhone et sur le bureau.

TeuxDeux est une application basée sur un abonnement et elle coûte 2,99 $ par mois ou 24 $ pour un an.

Things 3 est l’une des applications de tâches les plus robustes de notre liste, et c’est également l’une des options de liste de tâches les plus populaires. Il y a une bonne raison à cela – Cultured Code a inclus toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter dans une application de gestion des tâches.

La conception de l’application est finalement facile à utiliser, mais elle peut être écrasante au début et il faut un certain temps pour s’habituer à l’ensemble des fonctionnalités. Heureusement, il existe un didacticiel intégré pour vous familiariser avec Things 3.

Vous pouvez créer des projets pour organiser différentes tâches, des zones pour répartir les choses entre le travail et les responsabilités familiales, ou simplement ajouter une tâche simple. Une boîte de réception avec des sections comme Aujourd’hui, À venir, À tout moment et Dimanche vous aide à garder une trace des tâches qui doivent être accomplies et quand. Things 3 est l’application à choisir si vous souhaitez organiser tous les aspects de votre vie.

Things 3 est l’une des rares applications à faire qui n’est pas basée sur un abonnement, et son achat coûte 9,99 $. Things 3 est également disponible pour Mac et iPad, mais chaque application doit être achetée individuellement.

Todoist, comme Things 3, est une application bien connue pour faire des listes et des tâches. Différentes tâches peuvent être organisées en sections selon les besoins, répartissant tout, des tâches de travail aux listes d’épicerie. Il y a une boîte de réception qui vous montre tout ce qui doit être fait en un coup d’œil, ainsi que des sections pour les choses qui doivent être faites immédiatement et au cours de la semaine prochaine.

Todoist permet de noter facilement une tâche rapide en utilisant le langage naturel dans l’application afin que vous puissiez le sortir de votre tête, et il prend en charge les dates récurrentes et la possibilité d’assigner des tâches à d’autres pour des projets collaboratifs. Les tendances de productivité personnalisées sont incluses, afin que vous puissiez vous assurer que vous restez sur la tâche.

Todoist est gratuit à télécharger, mais la fonctionnalité premium qui déverrouille toutes les fonctionnalités (telles que les rappels) coûte 3,99 $ par mois ou 35,99 $ par an.

Any.do est une autre application de gestion des tâches populaire qui existe depuis des années. Il a une interface simple qui dément sa complexité, avec des options organisationnelles approfondies pour gérer les tâches quotidiennes, les tâches de calendrier, les projets, les listes, etc.

Il propose des rappels planifiés, des capacités de prise de notes, des fonctionnalités collaboratives, l’intégration du calendrier, l’ajout de tâches à partir d’e-mails, de simples gestes de glisser-déposer, etc. L’utilisation de l’application nécessite un compte, mais elle prend en charge la connexion avec Apple pour vous faciliter la tâche, et avec un compte, l’application peut être utilisée sur tous vos appareils.

Any.do est gratuit, mais le déverrouillage de toutes les fonctionnalités nécessite un plan premium au prix de 9,99 $ par mois pour un abonnement d’un mois, 27 $ pour un abonnement de six mois ou 60 $ pour un abonnement de 12 mois.

Un abonnement premium déverrouille les étiquettes de couleur, les rappels géolocalisés, les rappels récurrents avancés, les téléchargements de fichiers plus volumineux, les capacités de partage, etc.

Conclusion

Il y a des dizaines sinon des centaines d’applications à faire sur l’App Store et il est impossible de les tester toutes. Si vous recherchez une nouvelle application à faire, cela vaut la peine de consulter les options de notre liste, car ce sont des applications que nous avons essayées et jugées utiles.

Si nous avons raté votre application préférée, assurez-vous de nous en informer dans les commentaires.

.