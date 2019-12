Cinq fonctionnalités de dormeur iOS 13 que tout le monde devrait connaître [Video]

iOS 13 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités exceptionnelles, y compris le mode sombre, une application Photos grandement améliorée avec des fonctionnalités d'édition vidéo impressionnantes, une énorme mise à jour d'Apple Maps et bien plus encore.

Pourtant, au milieu de toutes ces fonctionnalités exceptionnelles, certaines nouvelles améliorations iOS 13 ne manqueront pas de passer sous le radar. Un tel exemple, la possibilité de basculer rapidement entre les réseaux Bluetooth et Wi-Fi à la volée via Control Center, est parmi plusieurs améliorations notables mais discrètes trouvées dans iOS 13.

Dans cette brève vidéo pratique, nous allons explorer cinq fonctionnalités iOS 13 qui méritent une exposition accrue. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour des vidéos plus pratiques comme celle-ci.

Passer à des réseaux Wi-Fi / Bluetooth spécifiques

Dans les versions précédentes d'iOS, vous deviez vous aventurer complètement dans Paramètres → Wi-Fi ou Paramètres → Bluetooth afin de vous connecter à un autre réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Dans iOS 13, Apple fournit un raccourci pratique via Control Center afin que vous puissiez facilement vous connecter aux réseaux sans fil même lorsque vous utilisez une application.

Étape 1: Ouvrez Control Center.

Étape 2: Appuyez longuement sur le carré contenant les bascules Bluetooth et Wi-Fi.

Étape 3: Appuyez longuement sur les boutons de raccourci Bluetooth ou Wi-Fi dans le Centre de contrôle pour afficher les raccourcis pour la connexion aux réseaux sans fil disponibles. Remarque: le Wi-Fi et / ou le Bluetooth doivent être activés avant que ce menu n'apparaisse.

Étape 4: Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Procédure pas à pas avec la vidéo: cinq fonctionnalités pratiques du dormeur iOS 13

Contourner les limites de téléchargement cellulaire sur iOS 13

Cela fait longtemps, mais iOS 13 permet enfin aux utilisateurs de contourner la limite de téléchargement cellulaire arbitraire lors du téléchargement d'applications et de jeux depuis l'App Store. Cela signifie qu'il est tout à fait possible de télécharger n'importe quel jeu ou application disponible via une connexion cellulaire tant que vous disposez des données nécessaires pour le prendre en charge.

Par défaut, iOS 13 vous demandera si vous souhaitez continuer à chaque fois que vous tentez un téléchargement de plus de 200 Mo, mais vous pouvez supprimer définitivement cet avis en procédant comme suit:

Étape 1: Ouvrez Paramètres → iTunes et App Store.

Étape 2: Appuyez sur Téléchargements d'applications sous l'en-tête Données cellulaires.

Étape 3: Sélectionnez Toujours autoriser.

Captures d'écran pleine page dans Safari

Avez-vous déjà voulu faire une capture d'écran d'une page Web entière? Avant iOS 13, vous aviez besoin d'une application tierce pour accomplir une telle tâche, mais maintenant une capture d'écran pleine page peut être effectuée directement dans l'outil de capture d'écran natif.

Pour prendre une capture d'écran pleine page dans iOS 13, procédez comme suit:

Étape 1: Faites une capture d'écran en appuyant sur le bouton latéral + le bouton d'augmentation du volume sur les appareils sans bouton d'accueil, ou en appuyant sur le bouton d'accueil + le bouton latéral sur les appareils dotés d'un bouton d'accueil.

Étape 2: Appuyez sur l'icône de capture d'écran qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Étape 3: Appuyez sur l'onglet Page entière pour afficher une capture d'écran de la page entière.

Remarque: d'autres applications, comme Pages, prennent en charge les captures d'écran en pleine page. Les captures d'écran pleine page enregistrées et partagées utilisent le format PDF au lieu d'un format d'image.

Supprimer les données de localisation avant de partager des photos

Si vous craignez de partager accidentellement des informations de localisation privées via les métadonnées intégrées à vos photos, iOS 13 peut vous aider. Un nouveau menu Options qui apparaît lorsque vous commencez le processus de partage de photos permet aux utilisateurs de supprimer les métadonnées de localisation au cas par cas.

Étape 1: Ouvrez l'application Photos, sélectionnez une photo et appuyez sur le bouton Partager.

Étape 2: En haut de l'interface de partage, vous verrez un bouton Options. Si les informations de localisation sont incluses, vous devriez également voir un message "Emplacement inclus" à côté du bouton Options.

Étape 3: Appuyez sur le bouton Options pour révéler les options de partage. Dans la section Inclure, désactivez le commutateur Emplacement pour supprimer les données d'emplacement avant de partager une photo.

En dehors de la désactivation pure et simple des services de localisation pour l'application Appareil photo, c'est un excellent moyen de gérer les données de localisation sensibles lors du partage de photos.

Fermer automatiquement les onglets Safari

Si vous faites partie de ces personnes qui ne ferment jamais les onglets Safari manuellement, vous trouverez peut-être utile la possibilité de fermer automatiquement les onglets inutilisés après un certain temps.

Étape 1: Allez dans Paramètres → Safari → Fermer les onglets.

Étape 2: Sélectionnez l'intervalle souhaité – après un jour, une semaine ou un mois – pour fermer automatiquement les onglets Safari ouverts.

Lorsque ce paramètre est activé, les onglets qui n'ont pas été affichés dans l'intervalle attribué seront automatiquement élagués.

Ce ne sont que cinq de mes fonctionnalités discrètes préférées trouvées dans iOS 13. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, et nous reviendrons avec une autre vidéo qui présente des améliorations sous le radar supplémentaires.

Quelle est votre fonction de couchette préférée dans iOS 13? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.

