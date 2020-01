Cinq fonctionnalités OxygenOS que nous espérons voir en stock Android un jour

Bien que nous pensons généralement que c’est assez génial de nos jours, Android n’est toujours pas parfait, et il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes, utiles et pratiques que des tiers comme OnePlus ont mis au point. La seule mauvaise chose à leur sujet est le fait que tous ceux qui utilisent un Android ne peuvent pas les utiliser – ils sont exclusifs aux appareils OnePlus. Nous aimerions donc voir quelques-unes de ces fonctionnalités OxygenOS utiles faire leur chemin vers le stock.

Certaines fonctionnalités utiles des téléphones OnePlus, comme le thème et les captures d’écran de défilement, ont déjà fait leur chemin vers le stock,

Outil de fuseau horaire de l’application OnePlus Clock

OnePlus expédie ses propres versions pour la plupart des applications les plus basiques d’Android, et cela inclut l’horloge simple et omniprésente. Il y a une fonctionnalité utile intégrée que la plupart des gens n’ont probablement jamais remarquée, et c’est des conversions de fuseaux horaires super faciles – et je ne veux pas seulement dire déterminer l’heure actuelle à Singapour ou en France, mais aussi les heures futures.

Accédez simplement à l’onglet “Horloge mondiale”, assurez-vous que les fuseaux horaires dont vous avez besoin sont répertoriés et visibles avec le cadran de l’horloge, saisissez le point de couleur presque imperceptible sur le bord du visage et faites-le glisser. Avec un tourbillon de votre doigt, vous pouvez vérifier pour voir l’heure par heure dans le futur et le passé. Besoin de savoir quelle heure il sera à Delhi pour cet appel à 16 h 25 cet après-midi? Un petit coup d’œil vous fera grincer des dents à l’audace de les appeler à 2 h 55.

C’est une toute petite fonctionnalité, mais pour ceux qui jonglent avec les fuseaux horaires pour le travail (y compris les blogueurs américains qui déchiffrent les dates des embargos), cela peut être extrêmement utile, et j’aimerais le voir faire son chemin dans Android.

Gestion des icônes de la barre d’état

Entre les encoches et les découpes de trous, la taille de l’écran sur la barre d’état est de nos jours très élevée, et bien que ce ne soit pas vraiment un problème sur Android, certains appareils sont chargés d’icônes superflues pour des choses comme NFC et VoLTE, obscurcissant des informations plus utiles avec leur masse inutile. OnePlus fait partie des fabricants qui semblent penser que les clients ont besoin que chaque icône possible soit activée par défaut, mais cela les rend au moins faciles à désactiver.

Regardez toutes les choses dont ma barre d’état ne sera pas gonflée.

Ce n’est pas un problème aussi important avec le stock qu’avec certaines autres versions skinnées, mais une meilleure gestion des icônes de la barre d’état serait toujours un avantage pour les clients – en grande partie parce que la fonctionnalité passerait ensuite aux versions personnalisées par le fabricant où cela aiderait beaucoup plus.

Meilleure personnalisation du lanceur

Bien que les pixels aient leur propre lanceur de pixels spécial, le lanceur Android “standard” est quelque chose d’autre appelé Launcher3, et c’est la base à partir de laquelle de nombreux tiers et fabricants de smartphones (y compris Google) utilisent pour construire leurs propres lanceurs. Malheureusement pour nous, c’est assez simple, et nous aimerions voir plus de fonctionnalités de personnalisation à l’intérieur, comme celles que OnePlus a donné à son lanceur par défaut.

Contrairement à la plupart des lanceurs, OnePlus offre à ses clients suffisamment d’options de personnalisation différentes qu’ils peuvent probablement obtenir sans le remplacer s’ils ne le souhaitent pas. Bien que la «tablette» soit toujours pratiquement inutile, le lanceur OnePlus vous permet de personnaliser la taille des icônes de la grille de votre écran d’accueil, d’appliquer des packs d’icônes et même de remplacer simplement les icônes individuelles que vous n’aimez pas. Il existe également un moyen intégré de masquer les applications que vous souhaitez garder en sécurité, complété par le casier d’application intégré qui crypte les applications et leurs données – une autre chose que Google devrait examiner.

Le lanceur OnePlus a même une fonction «double tap pour verrouiller» qui se marie bien avec le geste Double Tap to Wake d’OxygenOS, que nous aimerions tous voir migrer via le stock et vers d’autres téléphones. Et sur cette dernière note de double tapotement …

Gestes

L’un des outils les plus utiles de OnePlus, remontant à l’époque du OnePlus One d’origine, est tous les soi-disant «gestes rapides» qu’il a pris en charge – et nous ne parlons pas de systèmes de navigation nouveaux. Il s’agit d’une collection de méthodes de saisie personnalisables qui fonctionnent même lorsque l’écran est éteint pour vous fournir des raccourcis rapides vers des fonctionnalités utiles, comme dessiner un rapide “V” pour allumer la lumière LED de votre téléphone la nuit, ou balayer un cercle pour lancer le caméra.

Mais l’utilitaire basé sur les gestes ne se limite pas à quelques raccourcis système. Vous pouvez également lier les gestes d’écran (il y en a cinq que vous pouvez configurer) pour ouvrir les applications que vous souhaitez, ainsi que des commandes supplémentaires dédiées à la musique. Vous pouvez même configurer un balayage à trois doigts pour déclencher une capture d’écran – honnêtement, une fonctionnalité assez utile pour certaines personnes.

Charge optimisée

La dernière fonctionnalité (sur cette courte liste, de toute façon) que nous aimerions voir arriver sur plus de téléphones via Android est la prochaine fonctionnalité de charge optimisée de OnePlus.

Ce n’est pas une fonctionnalité exclusive de OnePlus, ASUS et Apple ont déjà des versions similaires de la même chose. En bref, votre téléphone apprend quand vous le débranchez habituellement – par exemple, le matin ou juste avant de quitter le travail – et il se charge automatiquement de sorte qu’il ne reste pas à 100% tout le temps. Au lieu de cela, il essaiera de coordonner le dernier peu de charge du téléphone pour s’assurer qu’il passe le moins de temps possible à pleine charge. En effet, une charge complète est mauvaise pour les batteries, ce qui réduit leur capacité au fil du temps. Moins il passe de temps à recharger, mieux c’est pour la longévité de la batterie de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est déjà en ligne dans les versions bêta récentes de OnePlus, et nous verrons probablement qu’elle commencera bientôt à sortir dans des versions logicielles stables. Mais si Google peut faire de cette optimisation de la charge adaptative un élément de base d’Android, ce pourrait être le genre de chose dont tout le monde pourrait bénéficier, évitant beaucoup de problèmes de batterie prématurée et de remplacement de téléphone. Les avantages, purement dans un sens environnemental et économique, sont énormes, et Google devrait sérieusement envisager d’en faire une partie d’Android lui-même.

Bonus: les contrôles de volume d’Oxygen OS

La gauche: Contrôles de volume étendus sur un pixel. Droite: Commandes de volume étendues supérieures sur un OnePlus 7 Pro.

Comme dernier bonus, nous aimerions voir Android en stock hériter des commandes de volume bien supérieures d’OxygenOS, qui se développent simplement à partir du curseur flottant existant avec des canaux supplémentaires, plutôt que de reprendre essentiellement l’écran entier. Bien sûr, nous pourrions ne pas obtenir les descriptions textuelles, mais c’est beaucoup plus attrayant, et cela ne consomme pas tout l’affichage.

OnePlus fait beaucoup de choses correctement en ce qui concerne les logiciels et, comme on dit, l’imitation est la meilleure forme de flatterie. Nous aimerions voir certaines de ces fonctionnalités s’infiltrer dans le stock et dans le reste de l’écosystème Android en général.