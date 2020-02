Cinq raisons pour lesquelles le Galaxy A10e est l’un de nos téléphones économiques préférés

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, il est facile d’obtenir le choc des autocollants lorsque vous voyez les prix époustouflants des derniers appareils phares d’Apple et de Samsung. Mais, bon nombre des excellents éléments et fonctionnalités de conception se sont infiltrés dans le budget du marché. Vous pouvez obtenir un Samsung Galaxy A10e de Boost Mobile pour beaucoup moins tout en conservant une apparence moderne.

Voici cinq choses qui font du Galaxy A10e un smartphone économique passionnant.

Tout tourne autour de l’écran

La conception qui a permis à Samsung d’étirer ses écrans pour occuper la grande majorité de l’avant de ses téléphones a atteint la fin du budget. Le Galaxy A10e a un rapport écran / corps impressionnant de 81,4%, avec seulement une petite bande de lunette au bas de l’écran. Cet écran mesure 5,8 pouces. Il a un rapport d’aspect de 19,5: 9, ce qui le rend bien adapté au contenu vidéo. Et, grâce à une densité de 295 pixels par pouce, les images seront nettes. Vous auriez du mal à voir les pixels individuels sur celui-ci.

Les options de connectivité abondent

Le Galaxy A10e peut être un appareil économique, mais il a les options de connectivité d’un appareil plus premium. Lorsque vous souhaitez vous connecter au Wi-Fi, vous bénéficiez de la prise en charge des bandes 2,4 GHz et 5 GHz plus rapides grâce à son inclusion du Wi-Fi 802.11ac. Pour les connexions à d’autres appareils, il prend en charge Bluetooth 5.0. Cela signifie que vous pouvez obtenir une connexion à bande passante plus élevée et plus stable avec d’autres appareils Bluetooth. Et, il a même une prise casque 3,5 mm à utiliser avec vos écouteurs filaires préférés – une fonctionnalité qui fait souvent défaut sur les téléphones plus chers. Ainsi, vous pouvez utiliser le Galaxy A10e avec le casque filaire ou Bluetooth de votre choix. Il dispose également d’un port USB-C pour une recharge facile grâce à sa conception réversible.

De l’espace pour grandir

Le Galaxy A10e commence avec seulement 32 Go de stockage. Ce n’est pas grand-chose, mais cela devrait convenir à vos applications préférées. Cependant, vous n’êtes pas limité par le stockage interne. En effet, il y a de la place pour une carte microSD, ce qui peut augmenter le stockage du téléphone jusqu’à 512 Go. Si vous prévoyez de prendre beaucoup de photos et de vidéos, de télécharger de grands jeux et films, ou si vous voulez simplement encore plus de place pour les applications, une carte microSD peut vous donner l’espace dont vous avez besoin à un prix raisonnable.

Jusqu’à la vitesse

Vous ne voulez pas obtenir un téléphone à petit budget si cela signifie obtenir un système d’exploitation vieux de cinq ans. Heureusement, le Galaxy A10e est livré avec le récent système d’exploitation Android 9.0 dès la sortie de la boîte. Et, il fonctionne sur un processeur octa-core avec deux cœurs fonctionnant à une vitesse de 1,6 GHz pour gérer les tâches exigeantes tandis que six cœurs de faible puissance fonctionnent à 1,35 GHz pour assurer le bon fonctionnement du téléphone tout en sirotant la batterie de 3000 mAh. Cette batterie devrait facilement être suffisante pour vous permettre de passer la journée sans avoir besoin de se recharger à midi. Le téléphone est même prêt à enregistrer des vidéos Full HD, vous pouvez donc capturer des séquences de haute qualité.

Prix ​​réconfortant

Avec les derniers appareils Samsung Galaxy S20 qui se vendent à 999 $, c’est d’autant mieux de voir le Galaxy A10e fonctionner pour seulement une fraction de cela. La meilleure partie du Galaxy A10e est qu’il est incroyablement abordable. Il ne coûte que 139 $, mais il est facile à trouver en vente pour encore moins. Vous pouvez l’obtenir auprès de Boost Mobile pour 60 $ de réduction dès maintenant.

