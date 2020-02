Classement des émissions phares: Mandalorian, The Morning Show, Star Trek: Picard

De nouveaux services de streaming ont développé l’idée d’une émission de signature pour attirer de nouveaux abonnés. Ici, je regarde les offres de Disney +, Apple TV + et CBS All Access et je les classe.

Les classements des émissions de télévision (et des films) sont subjectifs et varient d’une personne à l’autre. Voici les miens. Le résultat peut vous aider à décider dans quel service de streaming vous souhaitez investir dans la prochaine.

#1. Le Mandalorien J’adore cette série. Tout le monde que je connais connaît ce spectacle et tout le monde l’adore. Le personnel de TMO, ma femme, mon coiffeur, mes amis à la fête du Super Bowl de mon quartier. Je n’essaierai pas d’entrer dans les détails de l’intrigue extrême ici, d’autres l’ont fait, mais je signalerai une très bonne analyse, par Joshua Rivera, de ce qui le rend si bon. “Le Mandalorien montre pourquoi Star Wars devrait être plus petit.”

La plupart des raisons pour lesquelles j’aime The Mandalorian se résument à la retenue: c’est plein de choses que la plupart des films de Star Wars ne font pas. Il n’a ni Jedi, ni personne qui a même entendu parler de la Force. Il ne s’agit pas d’un élu. Il n’est même pas particulièrement concerné par sa place dans un grand récit….

Le Mandalorien, joué par Pedro Pascal, est un chasseur de primes, un flingueur qui tombe amoureux d’un enfant de la même espèce que le Yoda que nous connaissons déjà. Cela aurait pu être un complot tiré d’un film de John Wayne, un avocat encadré en fuite, protégeant un enfant. (Flou chaleureux et tout.) Mais le charme discret de l’intrigue n’a pas été pris comme excuse pour réduire les coûts de production. Le CGI est tout simplement incroyable, et il y a beaucoup d’action. Surtout, les méchants prennent les coups de laser.

De nombreux éléments contribuent au succès d’un service de streaming. Comme NBCUniversal le découvrira bientôt. Dépenser de l’argent sérieux pour une série de signatures bien conçue n’est qu’un facteur. Cela incite les gens à parler et à en avoir plus. Le Mandalorien fait cela mieux que tous les autres.

La saison deux est en route.

# 2. Derrière, en deuxième place, Star Trek: Picard. Ce n’est pas la première fois que CBS utilise une nouvelle série Star Trek pour inciter les téléspectateurs à s’abonner à CBS All Access. Deux saisons de Star Trek: Discovery ont déjà joué ce rôle. Mais Picard est peut-être le plus performant.

Patrick Stewart joue l’un des plus aimés des capitaines de vaisseaux Star Trek, Jean-Luc Picard. Alors que Discovery est purement Star Trek, avec tout ce que cela implique, Picard a un attrait spécial et plus large.

La plupart des deux premiers salons se déroulent en France, dans le vignoble picard. La maison de Picard est du XIXe siècle, en pierre et meublée pas du tout comme celle d’un capitaine de vaisseau spatial. Cependant, à côté des cheminées chaudes et des lampes traditionnelles se trouvent des écrans d’ordinateur exotiques et des réplicateurs de nourriture. Le mélange est comme nos propres maisons.

Jean-Luc se lance dans une mission très personnelle liée à son compagnon de bord de longue date et ami le lieutenant-commandant Data. Là, nous avons deux concepts d’histoire fondamentaux: la maison et la famille. Mais Jean-Luc en a fini avec assis à la maison «en attendant de mourir» et est parti pour une nouvelle mission périlleuse. (Pas de spoiler ici.)

Lorsque l’action de Star Trek et CGI sont nécessaires, cela se produit. Et c’est vraiment glorieux. Mais Patrick Stewart a toujours le talent, en tant que Picard, de vous attirer et de vous inscrire à ses passions. Cela semble rendre Picard plus humain et mémorable que (la très bonne) découverte.

# 3. En troisième position, The Morning Show d’Apple, une série résolument non scientifique. Beaucoup d’encre a été déversée sur cette série de signatures Apple TV +, je me limiterai donc à mes propres observations.

Franchement, je n’aimais pas cette série quand j’ai commencé à regarder. Je considérais les personnages du premier épisode comme égocentriques et pleurnichards. Mais au fur et à mesure que la série évoluait, j’ai commencé à apprécier les nuances du sort des personnages. Tous les éléments humains classiques sont en jeu, enveloppés dans une excellente narration. De plus, j’ai de plus en plus apprécié le talent d’acteur incroyable de Jennifer Aniston et Billy Crudup.

Ma préférence décidée pour SciFi doit laisser The Morning Show à la troisième place pour moi, mais je vais quand même lui donner un grand coup de pouce et une raison suffisante pour m’inscrire à Apple TV +. (Il en va de même pour le formidable Dickinson.)

Comme notre propre Bryan Chaffin aime le souligner, nous sommes vraiment dans un âge d’or de la télévision.