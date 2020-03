Classer les entreprises et les téléphones qui font le plus pour vous garder en sécurité

Les mises à jour majeures d’Android n’ont plus autant d’importance qu’auparavant. De nombreux composants du système d’exploitation sont mis à jour via le Play Store, donc même si vous êtes sur Android 8 ou 9, vous pouvez toujours accéder à la plupart des mêmes applications et fonctionnalités que quelqu’un sur la dernière version d’Android 10. Cependant, la sécurité les mises à jour que Google publie chaque mois sont toujours essentielles pour assurer la sécurité de votre téléphone ou de votre tablette. Des dizaines de failles de sécurité sont découvertes dans les composants d’Android chaque mois, c’est pourquoi Google publie des correctifs de sécurité mensuels.

Cependant, contrairement aux mises à jour d’applications et d’API, les correctifs de sécurité ne peuvent pas être fournis directement aux appareils – les fabricants de téléphones doivent intégrer les modifications dans leurs propres versions d’Android et les publier en tant que mises à jour système.

Il est de notoriété publique que certaines entreprises sont meilleures que d’autres lorsqu’il s’agit de patcher leurs téléphones, mais faire des comparaisons directes est quelque peu difficile. Il est difficile de retrouver des informations sur le moment exact où les mises à jour sont publiées, de sorte que la couverture des nouvelles dépend souvent des propriétaires d’appareils qui voient eux-mêmes la mise à jour. Les transporteurs et les déploiements lents ne font que compliquer les choses.

La bonne nouvelle est que nous avons fait tout le travail pour vous. Il s’agit de notre outil de suivi des mises à jour de sécurité ultime, dans lequel nous attribuons à chaque téléphone phare récent un score simple de 1 à 10, en fonction du temps nécessaire aux mises à jour de sécurité de Google aux propriétaires d’appareils.

Comment nous notons les appareils

Si vous souhaitez savoir comment nous avons calculé ces scores, nous expliquons notre méthodologie complète à la deuxième page. Voici la version courte:

Nous avons compilé une liste de dates pour les correctifs de sécurité pour chaque produit phare majeur d’Android 2019, à partir de janvier 2019 ou lorsque le téléphone a été lancé aux États-Unis (selon la première éventualité).

La date de chaque mise à jour de sécurité est la première preuve que nous avons pu trouver d’un déploiement public, soit à partir d’une annonce officielle du fabricant de l’appareil, d’une couverture de la mise à jour ou de rapports confirmés sur les réseaux sociaux (selon la première éventualité).

Nous calculons le délai moyen (en jours) pour chaque mise à jour de sécurité au cours de la période enregistrée, et l’arrondissons au nombre entier le plus proche.

Le score final est le retard moyen divisé par 90, puis multiplié par 10 (nous obtenons donc une échelle de 1 à 10). Enfin, nous réduisons le score de 0,5 point pour chaque mois où une mise à jour a été ignorée.

Google Pixel 3/4: 10,0

Il ne devrait pas être surprenant que les produits phares de Google obtiennent des scores parfaits. Depuis l’époque des téléphones Nexus, Google a publié des mises à jour de sécurité pour ses appareils en même temps que les bulletins de sécurité officiels, donnant effectivement aux mises à jour des téléphones Pixel un jour. De plus, les téléphones Pixel sont les seuls appareils que nous avons suivis à ne manquer aucun mois.

Il y a quelques cas où un bulletin de sécurité sort un jour ou deux avant que les Pixels reçoivent leurs mises à jour, et vice-versa, mais en moyenne, le délai est toujours de zéro jour. Si des mises à jour de sécurité fiables et fréquentes sont votre principale préoccupation lors de l’achat d’un téléphone, aucun autre appareil Android n’est à la hauteur de l’enregistrement des appareils Pixel. Eh bien, sauf pour l’Essential Phone, mais ces jours sont révolus.

Nokia 9 PureView: 8.5

Le Nokia 9 PureView est ce que HMD Global avait de plus proche d’un appareil Android phare en 2019 (les gammes de produits de Nokia ont beaucoup de chevauchements), et même si le téléphone a souffert de bugs liés à l’appareil photo et au lecteur d’empreintes digitales lors de son lancement, le dossier de mise à jour de sécurité du PureView a été super.

Selon nos données, le PureView n’a sauté qu’un mois depuis sa sortie. Le correctif de mai 2019 n’a jamais été déployé (Nokia l’a combiné avec les correctifs de juin), mais c’est la seule exception jusqu’à présent.

Le Nokia 9 PureView a également battu de peu le délai de mise à jour moyen du Galaxy S10, à 13 jours. Bien qu’il y ait eu quelques cas où Nokia a déployé la mise à jour au cours de la première semaine du mois, la plupart des correctifs ont été publiés environ deux semaines plus tard. Par exemple, la mise à jour de février 2020 a été lancée le 24 février, les correctifs de décembre 2019 ont été publiés le 31 décembre, etc.

Samsung Galaxy S10: 7.0

Alors que Samsung a assez bien fait pour maintenir ses smartphones phares à jour avec les derniers correctifs de sécurité – le Galaxy S7 reçoit toujours des correctifs trimestriels – la société a légèrement amélioré son calendrier avec le Galaxy S10. Non seulement le S10 a reçu des mises à jour de sécurité en temps opportun, mais il a également été parmi les premiers téléphones à recevoir une mise à jour vers Android 10.

Le Galaxy S10 n’a manqué qu’une seule mise à jour de sécurité depuis sa sortie début 2019: les correctifs de juin et juillet 2019 ont été inclus dans une mise à jour d’août. Cependant, le Délai moyen de 14 jours du S10 depuis la publication des bulletins de sécurité de Google est la principale raison pour laquelle il a pris du retard sur d’autres appareils. Ce n’est pas une chronologie ridicule, car les mises à jour sont généralement encore déployées avant la fin du mois, mais cela fait du S10 le troisième téléphone le plus lent que nous avons examiné (derrière le Pixel 3/4 et le Nokia 9 PureView).

Asus Zenfone 6: 5.5

Je ne m’attendais certainement pas à ce qu’un téléphone Asus soit dans la moitié supérieure de cette liste, mais je dois rendre hommage quand il est dû. Même si 5,5 / 10 n’est pas un score incroyable, il bat de loin les appareils qui sont souvent perçus comme fournissant des mises à jour plus fréquentes, comme le OnePlus 7 Pro.

Le Zenfone 6 a été un tournant pour la division mobile d’Asus lors de sa sortie l’année dernière. Non seulement le ZF6 était un excellent appareil à part entière, comme nous l’avons souligné dans notre examen, mais Asus a également fait des mises à jour fréquentes une priorité plus élevée.

Le ZenFone 6 n’atteint pas tout à fait le même niveau de correctifs de sécurité fiables que le Galaxy S10 ou le Pixel 4, comme le téléphone a manqué cinq mois à ce jour, mais le délai moyen de 5 jours à compter de la publication des bulletins de sécurité est particulièrement impressionnant.

OnePlus 7 Pro: 5.0

OnePlus est généralement loué pour ses mises à jour rapides, donc le score de 5/10 pour le principal produit phare de l’entreprise en 2019 pourrait surprendre beaucoup d’entre vous. Cependant, comme le dit le vieil adage, les données ne mentent pas.

Le OnePlus 7 Pro a manqué quatre mois de mises à jour depuis sa sortie, deux fois plus que le S10. Il y avait un écart dans les correctifs de sécurité presque tous les deux mois, bien que OnePlus ait parfois compensé en poussant rapidement la prochaine mise à jour. Par exemple, le téléphone n’a pas reçu de mise à jour de juillet 2019, mais le correctif d’août a été livré le 31 juillet – cinq jours avant que le Pixel 3/4 ne le reçoive.

Malheureusement, lorsque OnePlus n’a pas livré les mises à jour d’une manière choquante, elles sont arrivées extrêmement tard. Les correctifs de sécurité d’octobre 2019 ne sont arrivés sur les téléphones qu’en novembre, et les correctifs de janvier ont été déployés vers la fin de février. L’attente moyenne pour que l’OP7 Pro reçoive les mises à jour de sécurité est de 29 jours.

Il est juste de mentionner que OnePlus a un programme Open Beta où les propriétaires d’appareils peuvent recevoir des mises à jour (y compris des correctifs de sécurité) avant d’être prêts pour les heures de grande écoute, mais cela peut entraîner des bugs et d’autres conséquences.

Sony Xperia 1: 4.5

Le premier appareil de notre liste à obtenir un score inférieur à 50% est le Xperia 1 de Sony. Depuis sa sortie américaine début 2019, le téléphone a sauté sept mois des mises à jour de sécurité. L’attente moyenne pour les mises à jour est de 15 jours, qui est proche des moyennes du Galaxy S10 et du Nokia 9 PureView, mais le Xperia 1 était plus cher au lancement que ces deux téléphones.

Sony était l’un des principaux fabricants de mises à jour, mais il n’est peut-être pas trop surprenant que le produit phare de la société en 2019 ait pris du retard sur les correctifs de sécurité.

LG G8 ThinQ: 3,5

Je sais que cela va être un choc total pour beaucoup d’entre vous, mais LG n’est pas bon dans les mises à jour. Le G8 a reçu des correctifs de sécurité en moyenne 34 jours de retard, avec un total de cinq mois passés depuis la sortie du téléphone.

Cependant, il y a une mise en garde majeure à nos données sur le G8: nous utilisons des dates de déploiement pour le modèle AT&T, car il n’y a pas suffisamment de données publiques sur la version déverrouillée américaine. L’étape supplémentaire d’approbation du transporteur pourrait ajouter un certain retard, mais la fréquence des correctifs est le principal problème du G8. Il n’y a eu aucune mise à jour de fin septembre à mi-février – et la mise à jour de février ne comportait que les correctifs de décembre!

Motorola Moto Z4: 3.0

Motorola a une histoire connue d’être extrêmement en retard avec les mises à jour logicielles, sauf si vous vivez en Amérique du Sud (où la société a tendance à concentrer ses ressources). En tant que tel, la position du Moto Z4 à la dernière place n’est pas vraiment une surprise, mais l’étendue du support logiciel de Motorola pour son seul produit phare est un peu stupéfiante.

Le Moto Z4 a enregistré le retard moyen le plus long de tous les téléphones que nous avons évalués, soit 38 jours. Cependant, il était plus probable que les propriétaires de Z4 ne reçoivent aucune mise à jour, car Motorola a sauté six mois au total. La première mise à jour du Z4 est arrivée à la mi-juillet (contenant les correctifs de mai), puis il n’y a eu aucune mise à jour jusqu’à la mi-novembre. Oh, et la mise à jour de novembre avait deux mois de retard dans les correctifs de sécurité. Allez les gars.

Nous prévoyons de tenir ce guide à jour à chaque nouveau mois. Pour le moment, nous limitons principalement nos résultats aux téléphones sortis fin 2018-début 2019, car il n’y a pas assez de points de données pour les appareils phares de 2020 pour porter des jugements précis, mais nous commencerons à inclure des appareils comme le Galaxy S20 assez tôt.

Un merci spécial à The Android Soul, Xperia Blog et 9to5Google pour avoir couvert certaines des mises à jour de l’appareil que nous aurions autrement manquées.