CleanMyMac X est enfin disponible sur le Mac App Store

La très populaire application Mac CleanMyMac X fait enfin ses débuts sur l’App Store, 12 ans après sa sortie initiale.

“Douze ans après sa sortie, CleanMyMac X, un utilitaire de nettoyage et d’optimisation Mac primé, fait ses débuts sur le Mac App Store d’Apple”, a déclaré MacPaw dans un communiqué de presse aujourd’hui.

MacPaw a commencé en tant que projet d’une personne en 2008 et est désormais considéré comme l’un des plus grands développeurs de logiciels Mac indépendants du monde, avec plus de 30 millions d’utilisateurs en 2020.

“Des millions d’utilisateurs dans le monde aiment déjà CleanMyMac X pour ses fonctionnalités, sa facilité d’utilisation et sa conception exceptionnelle”, a déclaré Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw. “En entrant dans le Mac App Store, nous sommes ravis de rendre CleanMyMac X disponible pour encore plus d’utilisateurs grâce à leur source préférée de logiciels fiables et fiables.”

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

CleanMyMac n’était auparavant pas disponible sur le Mac App Store “principalement en raison de contraintes commerciales et techniques”. Avant 2018, ClearMyMac utilisait des licences perpétuelles et publiait de nouvelles versions à des remises spéciales, ce qui n’était pas techniquement pris en charge sur l’App Store. En 2018, MacPaw a introduit un modèle d’abonnement d’un an avec CleanMyMac X. Cela s’est avéré être très populaire, mais plus important encore, maintenant CleanMyMac X peut être ajouté au Mac App Store. MacPaw dit qu’il a également révisé les fonctionnalités de CleanMyMac X pour satisfaire aux règles de l’App Store. La version Mac App Store possède la plupart des fonctionnalités de l’original, à quelques exceptions près, notamment Photo Junk, Maintenance, Updater et Shredder. Plusieurs modules de CleanMyMac X ont été révisés, mais restent toujours.

Nous aimons absolument CleanMyMac X ici à iMore, et il a brisé une note de 5 étoiles dans notre examen en 2018, à partir de ce rapport:

CleanMyMac X est certainement la meilleure version de MacPaw du programme de nettoyage Mac jusqu’à présent. Il a fière allure, fonctionne très bien et possède des dizaines de fonctionnalités que vous pouvez déclencher manuellement. Si vous ne souhaitez pas parcourir les outils individuellement, vous pouvez exécuter une analyse intelligente et supprimer rapidement les fichiers indésirables et libérer de l’espace et de la mémoire sur le disque dur.

Les principales fonctionnalités de la version Mac App Store de CleanMyMac X sont:

Analyse Intelligente. Centre tout-en-un pour l’analyse Mac. Il comprend des scanners de nettoyage, de protection et de fichiers volumineux et anciens qui, en un seul clic, permettent de supprimer les fichiers indésirables, les fichiers inutiles et les logiciels malveillants.

Suppression des logiciels malveillants. Vérifie les vulnérabilités du système et supprime les logiciels malveillants, les logiciels publicitaires et autres menaces spécifiques à macOS.

Désinstallateur. Permet de supprimer en bloc les applications indésirables ainsi que toutes les traces de celles-ci. Vous trouverez plus d’informations sur le module ici.

Updater. Fournit les dernières versions disponibles des applications installées.

Lentille spatiale. Visualise l’espace disque et identifie les fichiers encombrant le stockage sur disque.

Assistant CleanMyMac. Un conseiller intelligent qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour fournir des conseils et des suggestions personnalisés pour les étapes d’optimisation supplémentaires et rappelle les nettoyages réguliers.

Moniteur de santé. Données en temps réel sur le processeur, la batterie, la vitesse du réseau, etc.

Conception de pointe. Une interface primée avec des animations de type flux.

C’est enfin là

CleanMyMac X

Obtenez un abonnement d’un an!

CleanMyMac X est enfin disponible sur le Mac App Store, et l’achat vous donne un abonnement d’un an. Si vous préférez un achat unique, vous pouvez toujours le récupérer directement auprès de MacPaw pour 90 $