CleanMyMac X nettoie, protège et accélère votre Mac [Sponsored]

Veuillez vous joindre à nous pour remercier MacPaw, les fabricants de CleanMyMac X, d’avoir parrainé TMO ici cette semaine. CleanMyMac X est une solution complète à guichet unique pour nettoyer, protéger et accélérer votre Mac. Vous pouvez également utiliser sa fonction Smart Scan pour supprimer les fichiers indésirables difficiles à trouver et optimiser votre système.

Présentation de CleanMyMac X

CleanMyMac X est une application qui non seulement nettoie tous les fichiers indésirables sur votre Mac, mais optimise également votre système pour des performances plus rapides, et vérifie même les logiciels malveillants.

Vous pouvez effectuer une analyse intelligente en un seul clic de votre souris et compter sur CleanMyMac X pour nettoyer et réviser les performances de votre Mac pendant que vous passez à autre chose. Smart Scan combine 7 modules essentiels pour nettoyer, optimiser et protéger votre Mac en une seule numérisation pratique.

CleanMyMac X vous donne également la possibilité de nettoyer des zones spécifiques de votre Mac, telles que vider complètement les poubelles (pas de détritus cachés qui se cachent), désinstaller les applications et tous les fichiers supplémentaires qui les accompagnent, supprimer les indésirables du système, les indésirables des pièces jointes. et les fichiers indésirables d’iTunes ainsi que d’autres fonctionnalités telles que la recherche et la suppression de fichiers anciens et volumineux.

Vous pouvez garder un œil sur les performances de votre Mac avec la liste déroulante de la barre de menus qui affiche les statistiques importantes:

Vous pouvez également exécuter une analyse approfondie des logiciels malveillants qui détecte et supprime les logiciels publicitaires, les ransomwares et tous les autres problèmes laids qui peuvent affecter votre Mac.

Votre vie privée est également protégée avec CleanMyMac X. Vous pouvez purger instantanément votre historique de navigation, ainsi que les traces d’activité en ligne et hors ligne. L’application comprend également un destructeur qui effacera complètement les données sensibles une fois activé.

CleanMyMac X pourrait faire une grande différence dans la vitesse, la sécurité et l’espace de stockage sur votre Mac. Les tests effectués à l’aide d’un MacBook Pro (15 pouces, 2016) avec 512 Go de stockage ont montré que l’utilisation de CleanMyMac X entraînait un temps de démarrage 4 fois plus rapide, 2,5 fois plus d’applications réactives et 5 fois plus de gigaoctets d’espace libre. Cette machine avait évidemment besoin d’un nettoyage, et la vôtre aussi!

Allez chercher votre copie de CleanMyMac X aujourd’hui et aidez à prendre en charge l’une de nos applications préférées (comme tout auditeur Mac Geek Gab vous le dira, nous recommandons régulièrement CleanMyMac X dans l’émission!).