CloudApp pour Mac se développe sur iPhone avec une nouvelle application

CloudApp, une application Mac conçue pour la collaboration visuelle et le partage de contenu, a lancé aujourd’hui une nouvelle application iOS qui étend les capacités de CloudApp à l’iPhone et à l’iPad. L’application est en test avec un lancement progressif depuis décembre, mais est maintenant officiellement annoncée.

CloudApp pour iOS reflète ce que CloudApp pour Mac est capable de faire, permettant aux clients de télécharger des images, des vidéos et des fichiers à partir d’un ‌iPhone‌ ou de télécharger des “drop” CloudApp qui incluent des captures d’écran, des vidéos, des enregistrements d’écran et des GIF sur le ‌iPhone‌. Le téléchargement vers CloudApp peut être effectué à partir d’autres applications iOS, telles que l’application Photos.

La nouvelle application iOS prend en charge l’enregistrement d’écran du ‌iPhone‌ pour créer des didacticiels ou collaborer quel que soit l’emplacement, et il existe des options pour prévisualiser et partager des fichiers, des captures d’écran, des enregistrements d’écran, etc.

Il existe une vue miniature personnalisée pour faire défiler rapidement les fichiers disponibles, et le contenu clé peut être favorisé pour un accès facile. Des collections peuvent également être créées, permettant aux utilisateurs de trier leur contenu dans différents dossiers pour une meilleure organisation.

CloudApp pour ‌iPhone‌ peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store. [Direct Link]

