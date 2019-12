Codes promotionnels pour la télécommande: contrôlez le clavier, la souris, les applications et bien plus de votre Mac avec votre iPhone [Sponsored]

C'est encore une fois mon grand plaisir d'accueillir à nouveau Evgeny Cherpak comme notre TMO sponsorisez cette semaine avec Remote, son application qui vous permet d'utiliser votre iPhone pour contrôler votre clavier, votre souris, vos applications, vos commandes système, vos commandes multimédias et plus encore. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de cela auparavant, mais maintenant vous pouvez l'essayer gratuitement. Et, si vous êtes rapide, vous pouvez également déverrouiller toutes ses fonctionnalités gratuitement avec les codes promotionnels que nous avons au bas de l'article ici.

Installation et déverrouillage

Les codes ci-dessous sont à usage unique, mais cela vaut la peine de tester pour voir si vous pouvez obtenir une copie gratuite.







Tout d'abord, téléchargez l'application Remote, Mouse & Keyboard sur l'iOS App Store.

Revenez ensuite à l'App Store et appuyez sur votre image dans le coin supérieur droit pour afficher les détails de votre compte.

De là, cliquez sur Utiliser une carte-cadeau ou un code .

. Ensuite, appuyez sur Vous pouvez également saisir votre code manuellement et collez ou saisissez l'un des codes ci-dessous et appuyez sur Racheter .

et collez ou saisissez l'un des codes ci-dessous et appuyez sur . Si vous êtes le premier à utiliser ce code particulier, vous gagnez!

Même si vous ne trouvez pas de code inutilisé, vous pouvez utiliser gratuitement la fonctionnalité de saisie ainsi que certaines fonctionnalités de base. Une fois que vous êtes accro, allez-y et achetez un abonnement à 1,99 $ / mois, 6,49 $ / an ou 9,99 $ à vie.

Une fois l'application installée sur votre appareil iOS, il est temps d'installer l'application complémentaire gratuite, Remote for Mac, sur chaque Mac que vous souhaitez contrôler. Après cela, vous partez pour les courses. Ou, plus précisément, vous pouvez rester sur votre canapé et contrôler facilement tous vos ordinateurs.

Contrôlez la musique de Catalina depuis le canapé

La télécommande d'Evgeny Cherpak peut le faire beaucoup choses, mais l'un des meilleurs cas d'utilisation est simplement de contrôler votre musique. Votre Mac peut être connecté à toutes vos enceintes – directement ou via AirPlay 2 – et en utilisant Remote pour contrôler votre Mac et laisser il écoutez votre musique, vous ne risquez pas que tout le monde entende tous les sons que votre iPhone veut faire aussi!

Redémarrages, arrêts, dépannage et plus à distance

Nous avons beaucoup discuté récemment sur Mac Geek Gab de la façon dont certains Mac ne réveillent pas correctement les moniteurs externes à chaque fois. Pas de soucis si vous avez installé Remote. Utilisez-le simplement pour mettre votre Mac en veille et essayez de vous réveiller à nouveau. Si cela échoue, vous pouvez utiliser Remote pour redémarrer votre Mac correctement, sans risquer le mal qui vient avec juste une coupure de courant ou forcer votre Mac à s'éteindre.

Ce ne sont que quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser la télécommande, et c'est la vraie beauté de l'application: à vous d'utiliser à votre guise, en intégrant dans votre vie la manière dont elle fonctionne le mieux pour vous. La télécommande est à la fois simple et flexible, et je ne doute pas que vous trouverez de nombreuses façons de l'utiliser!

Merci encore à Evgeny Cherpak pour avoir réalisé Remote et pour son parrainage TMO ici cette semaine. Et gbonne chance avec les codes!

Les codes sont:

