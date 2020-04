Coincé a la maison? Téléchargez et lisez des bandes dessinées Marvel gratuites sur Comixology

L’épidémie actuelle de coronavirus a bouleversé presque toutes les entreprises, y compris l’industrie de la bande dessinée. Les magasins ont été fermés et même de nouvelles bandes dessinées physiques et numériques ne sont pas publiées par les principaux éditeurs. Pour aider les fans à traverser la crise, des collections gratuites de Marvel Comics sont désormais proposées numériquement via le service Comixology d’Amazon.

Les bandes dessinées Marvel gratuites couvrent les principaux arcs de personnages pour Spider-Man, Captain America, les X-Men et plus encore. Vous pouvez également lire certains arcs d’histoire majeurs, des histoires classiques des années 1970 comme la guerre de Kree / Skrull aux événements de croisement épiques plus récents, y compris la guerre civile et Avengers vs X-Men. Ils sont disponibles pour toute personne possédant un compte Comixology gratuit.

De plus, il existe une offre spéciale pour le service Comixology Unlimited, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des milliers de bandes dessinées pour 5,99 $ par mois. Comixology Unlimited a étendu son offre d’essai gratuit aux nouveaux utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent désormais accéder au service gratuitement pendant 60 jours au lieu de la période d’essai habituelle de 30 jours. Vous pouvez vous inscrire sur le lien ci-dessous:

Voici les collections gratuites de Marvel Comics qui sont actuellement disponibles sur Comixology. Ils seront disponibles au prix de zéro jusqu’au 4 mai:

Laquelle de ces collections gratuites de Marvel Comics lirez-vous en premier lorsque vous serez coincé à la maison? Personnellement, nous commencerions par Civil War, car c’est la base de l’un des meilleurs films de Marvel Cinematic Universe, Captain America: Civil War. Vous pouvez diffuser ce film et bien d’autres maintenant sur Disney Plus.