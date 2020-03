Coincé en quarantaine? HP a une vente massive pour faciliter le travail à domicile – .

Le monde est un endroit extrêmement incertain en ce moment. Avec la plupart de la planète sous une forme de verrouillage pour vous protéger et vous protéger les uns les autres, cela signifie que vous êtes coincé à l’intérieur pendant une grande partie de la journée. Si, comme de nombreuses entreprises, la vôtre vous a permis de travailler à domicile pendant cette période, vous allez avoir besoin d’une configuration appropriée dans votre maison ou votre appartement. HP est là juste à temps pour vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin.

Valable maintenant jusqu’au 3 avril, HP offre jusqu’à 50% de rabais sur certains produits! Si vous n’avez pas de bureau à domicile, il est temps d’en créer un. Même si vous n’avez pas à faire beaucoup de travail pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez toujours regarder une tonne d’émissions ou de films ou aider vos enfants avec leurs cours en ligne et leurs cours à domicile.

Commençant avec un ordinateur portable que vous pouvez construire à votre guise, l’ordinateur portable HP Chromebook 14 – personnalisable vous fournira exactement ce que vous recherchez. Cela fonctionne sur Chrome OS ™ et dispose d’un processeur Intel® Celeron® pour les tendances rapides. Cette machine intuitive est prête pour l’avenir avec des capacités USB-C ™ et HDMI. Il a également une batterie folle et durable, vous n’avez donc pas toujours besoin d’être assis près d’une prise. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir cela à partir de 388,49 $, une économie de 345 $!

Si vous passez ce temps à l’intérieur à devenir le meilleur joueur possible, il est temps de consulter le bureau de jeu HP Pavilion – TG01 – 0160xt. Avec les graphiques NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 Go qui vous guident tout au long de votre jeu, ces visuels sont réactifs et fluides. Il a un processeur rapide, donc vous ne serez pas en retard sur vos ennemis et huit Go de mémoire pour vous garder dans le jeu plus longtemps. Économisez 100 $ maintenant en ajoutant ce bureau à votre maison pour seulement 699,99 $!

Pour ceux qui ne veulent pas s’inquiéter de l’achat d’un ordinateur de bureau et d’un moniteur, prenez le tout-en-un HP ENVY – 27-b235t. Cela a un écran Micro Edge en verre flottant de 27 pouces de diagonale qui s’adapte à la facture et se place bien sur le support métallique. Il est livré avec une caméra de confidentialité et un microphone qui vous aideront pour les cours en ligne et il dispose de 16 Go de RAM, vous offrant de nombreuses capacités de diffusion et de lecture. Les haut-parleurs quadruples HP et l’audio de Bang & Olufsen apportent une expérience cinématographique même à vos réunions de travail. Ce tout-en-un peut être le vôtre pour seulement 1 399,99 $, une économie de 300 $!

L’impression peut faciliter de nombreux travaux et l’imprimante tout-en-un HP OfficeJet 5255 vous simplifiera certainement la vie. Vous pouvez imprimer, copier, numériser, télécopier et même imprimer des photos à partir de cet appareil incroyablement impressionnant. Cela vous permet d’imprimer jusqu’à 10 pages par minute en noir et sept en couleur. Vous n’avez même pas à vous soucier de savoir comment imprimer des deux côtés, car il s’agit d’un paramètre automatique. Il s’agit également d’une imprimante sécurisée qui protège votre travail important. Il peut être le vôtre pour 79,99 $, près de 50% de son prix normal!

Ce n’est pas la seule vente actuellement en cours chez HP. Vous obtiendrez également 10% de réduction sur les moniteurs et 20% de réduction sur les accessoires lorsque vous achetez un PC! Nous traverserons ensemble cette période difficile et HP nous aide à le faire. Pensez à la vôtre et à l’installation de votre famille dans votre maison et économisez de l’argent sur de nouveaux appareils ménagers. Assurez-vous de vérifier les autres fantastiques appareils électroniques et les autres appareils HP pour profiter au maximum de votre temps à l’intérieur.

