Combien de téléphone obtenez-vous pour moins de 200 $?

La série Redmi Note a longtemps été le roi du segment des téléphones économiques, trouvant un bon équilibre entre le prix, les performances et les fonctionnalités. Maintenant, après quelques semaines de taquineries, Redmi a officiellement lancé le Redmi Note 9 Pro (vu ci-dessus) et Redmi Note 9 Pro Max.

À partir du Redmi Note 9 Pro Max, il offre de bonnes spécifications de base pour un téléphone économique. Vous avez un processeur Snapdragon 720G, 6 Go à 8 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage extensible (UFS 2.1) et une batterie de 5 020 mAh avec un chargeur de 33 W dans la boîte. Redmi dit que la batterie peut atteindre 50% de sa capacité en moins de 30 minutes.

La sous-marque Xiaomi saute également dans le train des trous, offrant un écran LCD FHD + de 6,67 pouces avec un tireur 32MP dans une découpe centrale. Mais ne vous attendez pas à un taux de rafraîchissement plus élevé ici.

Fidèle aux fuites, le Redmi Note 9 Pro Max propose également une configuration de caméra arrière quad 64MP. Cela signifie un appareil photo principal 64MP, un appareil photo ultra-large 8MP (champ de vision de 119 degrés), un macro shooter 5MP (mise au point 2cm) et un capteur de profondeur 2MP. Redmi a également confirmé que le téléphone prend en charge le mode nuit, ainsi que la photographie RAW pour des modifications plus avancées et non destructives.

Dans une friandise plutôt intéressante, la sous-marque Xiaomi dit qu’elle utilise la réduction du bruit multi-images avec l’appareil photo 64MP, combinant huit clichés 64MP pour une prise de vue en pleine résolution de meilleure qualité. Mais il note que cette fonctionnalité nécessite 6 Go de RAM, donc 6 Go comme quantité minimale de RAM dans le Pro Max.

Qu’en est-il de Redmi Note 9 Pro?

Vous cherchez quelque chose de moins cher? C’est là qu’intervient le Redmi Note 9 Pro standard, offrant une expérience largement similaire au modèle Max. Cela signifie un chipset Snapdragon 720G, 64 Go à 128 Go de stockage extensible, un écran LCD FHD + de 6,67 pouces avec une perforation au centre et une batterie de 5 020 mAh.

Nous voyons cependant quelques compromis par rapport au modèle Max, tels que 4 Go de RAM dans le modèle de base (avec une option pour 6 Go de RAM) et une charge de 18 W au lieu de 33 W.

Passant à l’expérience de la caméra, le modèle standard dispose également d’une configuration de caméra quadruple. Mais vous obtenez un appareil photo principal 48MP (GM2) au lieu du capteur 64MP de l’appareil Max. Sinon, vous obtenez toujours un appareil photo ultra-large 8MP (champ de vision de 119 degrés), un macro shooter 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Les selfies sont gérés par un capteur 16MP.

Redmi retire également une page du livre de jeu de LG en offrant un mode vidéo professionnel avec un histogramme, une mise au point et des commandes manuelles sur le Note 9 Pro. On ne sait pas si cette fonctionnalité est disponible sur la version Max, mais vous en supposeriez autant étant donné le prix plus élevé.

Les deux appareils sont livrés avec un scanner d’empreintes digitales latéral, un blaster IR, un port de 3,5 mm, USB-C, un support NavIC, un revêtement P2I et Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Redmi se concentre également sur la rétroaction haptique avec les deux appareils, en utilisant un «moteur à axe z» pour une meilleure rétroaction haptique. En fait, l’entreprise affirme qu’elle prend en charge plus de 150 actions, telles que le défilement, les SMS, la saisie, les e-mails, etc.

Le Redmi Note 9 Pro Max coûtera Rs 14,999 (~ 202 $) pour le modèle 6 Go / 64 Go, Rs 16 999 (~ $ 229) pour l’option 6 Go / 128 Go et Rs 18 999 (~ 256 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go. Pendant ce temps, le Redmi Note 9 Pro sera en vente pour Rs 12,999 (~ 175 $) pour la variante 4 Go / 64 Go, et Rs 15 999 (~ 215 $) pour l’option 6 Go / 128 Go.

Les téléphones seront disponibles en bleu Aurora, blanc glacier et noir interstellaire. Vous pourrez vous procurer le Redmi Note 9 Pro à partir du 17 mars et le modèle Max à partir du 25 mars via Amazon India, les magasins Mi Home, Mi.com et les détaillants participants.