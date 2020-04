Combien de temps devez-vous rester isolé après la disparition des symptômes du coronavirus? – .

Tous les patients qui combattent une infection par le nouveau coronavirus ne seront pas admis dans les hôpitaux, car de nombreux cas présentent des symptômes légers à modérés qui peuvent être traités à domicile.

Cependant, les directives pour quitter l’isolement peuvent différer, allant de trois jours à 14 jours après la disparition des symptômes.

Des études ont montré que les patients peuvent toujours être contagieux après la disparition des symptômes, de sorte que l’isolement peut être nécessaire pour prévenir la transmission du COVID-19.

Mercredi après-midi, le monde comptait plus de 655 000 cas de COVID-19 actifs. Plus de 185 000 personnes ont vaincu la maladie, tandis que le nouveau coronavirus a tué plus de 44 000 personnes. Cela porte le grand total à près de 900 000 cas, les États-Unis représentant près de 200 000 d’entre eux. Ces chiffres continueront d’augmenter dans les semaines à venir, et il faudra peut-être des mois avant que le monde ne déclare la pandémie terminée.

Si vous êtes infecté mais que vous ne vous battez pas pour votre vie attachée à des machines dans un hôpital, vous êtes l’un des plus chanceux. La plupart des gens ne présentent aucun symptôme ou n’en éprouvent que de légers. Avec les systèmes médicaux surchargés par les patients atteints de coronavirus en ce moment, les cas moins graves seront traités à domicile. Mais même si la nouvelle infection à coronavirus est anéantie par votre système immunitaire, votre combat n’est pas terminé. Vous ne pourrez pas sortir de l’isolement dès que vous commencerez à vous sentir mieux. Et il peut vous être conseillé d’attendre de trois jours à deux semaines avant de pouvoir arrêter de vous isoler.

Si un test est disponible…

Si vous pensez que vous avez COVID-19, faites un test. Mais si vous avez un cas bénin, vous pourriez ne pas être admissible aux tests, car ils sont limités. Vous n’avez vraiment pas besoin d’un test pour vous dire que vous avez été infecté si vous ressentez des symptômes, car vous devez prendre des précautions comme si vous l’aviez malgré tout. Isolez-vous des autres, évitez de sortir et contactez un médecin dès que possible pour obtenir des conseils sur la suite des choses.

Si votre état général ne s’aggrave pas, vous ne serez peut-être pas testé de sitôt. Si vous obtenez le test, deux tests négatifs consécutifs effectués à 24 heures d’intervalle devraient vous effacer.

Et s’il n’y a pas de test disponible?

Supposons que vous pensiez que vous avez eu un cas bénin de COVID-19, ou que quelqu’un de votre ménage en a souffert, et que vous souhaitez savoir combien de temps vous devez rester à l’écart des autres. Vous recevrez probablement des conseils de votre médecin, qui seront basés sur les directives du CDC ou de l’OMS. Voici ce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont à dire sur la sortie de l’isolement si vous n’avez pas été testé:

Vous n’avez pas eu de fièvre depuis au moins 72 heures (c’est-à-dire trois jours complets sans fièvre sans utiliser de médicament qui réduit les fièvres) ET

D’autres symptômes se sont améliorés (par exemple, lorsque votre toux ou votre essoufflement se sont améliorés) ET

Au moins 7 jours se sont écoulés depuis la première apparition de vos symptômes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a une recommandation différente qui peut paraître encore plus stricte:

Lorsque le test n’est pas possible, l’OMS recommande que les patients confirmés restent isolés pendant deux semaines supplémentaires après la disparition des symptômes.

Préparez-vous à passer de trois à 14 jours en isolation après la disparition de vos symptômes. Pourquoi? Eh bien, le fait est que nous ne savons tout simplement pas quand un survivant du COVID-19 cesse d’être contagieux.

Source de l’image: STEFAN POSTLES / EPA-EFE / Shutterstock

Les études

De toute évidence, le CDC et l’OMS ont de bonnes raisons de faire ces recommandations particulières. Mais les chercheurs continuent d’étudier les patients COVID-19 pour améliorer les traitements.

Une de ces études indique que les patients qui ne présentent aucun symptôme ont continué à être positifs jusqu’à huit jours après la disparition des symptômes. Il s’agissait d’une étude limitée en Chine dans laquelle la plupart des cas étaient sauvages. «Les patients COVID-19 peuvent être infectieux même après leur rétablissement symptomatique, alors traitez les patients asymptomatiques / récemment rétablis avec autant de soin que les patients symptomatiques», ont conseillé les chercheurs à la communauté médicale.

Par ailleurs, des nouvelles en provenance de Chine et d’autres zones chaudes de COVID-19 ont montré que les patients déclarés guéris après un test négatif deux fois ont ensuite été placés en isolement après un nouveau test positif. Il est difficile de savoir si ces patients sont toujours infectieux, et certains spéculent que la raison pour laquelle ils ont été testés positifs est qu’ils ont peut-être quitté l’hôpital trop rapidement. Les défauts de test pourraient également être à l’origine de cela, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les patients dont le test est positif après avoir été déclaré guéri.

Une étude différente de la Chine portant sur une cohorte plus grande et plus diversifiée comprenant des décès a indiqué que la durée médiane de l’excrétion virale (contagiosité) était de 20 jours chez les survivants. La durée observée la plus longue était de 37 jours.

Une étude en Allemagne a conclu que «un congé précoce avec isolement à domicile pourrait être choisi pour les patients qui ont plus de 10 jours de symptômes avec moins de 100 000 copies d’ARN viral par ml de crachats» dans les hôpitaux qui peuvent être sous pression pour libérer des lits. L’étude note également que «alors que les symptômes ont principalement diminué jusqu’à la fin de la première semaine, l’ARN viral est resté détectable dans les prélèvements de gorge pendant la deuxième semaine».

Cependant, ces résultats s’appliquent aux patients qui ont été traités dans un hôpital, selon un protocole qui aurait pu accélérer leur rétablissement. Le point demeure: si COVID-19 est traité à domicile et qu’aucun test n’est impliqué, vous devriez être prêt pour une convalescence plus longue. Même si vous vous sentez bien et que les symptômes ont disparu depuis longtemps, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille et vos amis est de les éviter pendant au moins une semaine de plus.

Dans tous les cas, vous devriez essayer de confirmer que vous avez eu une infection au COVID-19 si des tests sérologiques sont disponibles dans votre région. Il y a toujours une chance que vous ayez eu un rhume ou une grippe.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

