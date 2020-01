Combinez Fantastical en une seule plate-forme puissante avec un nouvel abonnement Premium

Fantastical a annoncé mercredi un nouveau modèle d’abonnement. L’abonnement Premium regroupe toutes les parties de l’outil de productivité et de planification sur une seule plateforme. Il en coûte 4,99 $ par mois, ou un abonnement annuel de 39,99 $.

Tout fantastique – Tout sur une seule plateforme

Il n’y aura plus de téléchargement de différentes applications Fantastical pour différentes plates-formes. Dans un article de blog, l’entreprise a déclaré:

L’unification de Fantastical en une seule plate-forme – un produit sur macOS, iOS, iPadOS et watchOS – simplifie et améliore l’expérience. Cela signifie également que tous ceux qui apprécient notre travail et nos efforts peuvent désormais payer un prix simple et continu sur une base continue. Cela signifie également que nous n’avons plus à nous soucier des bêtises de la mise à niveau «toutes les quelques années». Cela signifie également que nous pouvons désormais implémenter de nouvelles fonctionnalités dès que possible.

Des fonctionnalités premium

Une version gratuite de Fantastical reste également mais a des fonctionnalités limitées. Les fonctionnalités limitées à Premium incluent:

Prise en charge complète des tâches, y compris les rappels iCloud et Todoist

Ensembles de Calander illimités et synchronisation des ensembles

Temps de trajet et temps pour laisser des notifications

Il existe également une variété d’outils de collaboration. Il s’agit notamment de la possibilité de proposer plusieurs fois pour un événement et de combiner des événements en double. En outre, il existe des fonctionnalités spécifiques à l’iPad et à l’iOS, telles que des sons de notification personnalisés et des icônes d’écran d’accueil.