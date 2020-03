Comcast vient de révéler 200 000 numéros de téléphone non répertoriés

Comcast affirme avoir accidentellement publié les noms, numéros de téléphone et adresses de près de 200 000 de ses clients (via ArsTechnica).

Fuite de données

Les données ont été publiées dans son répertoire appelé Ecolisting, où elles ont été collectées par d’autres répertoires. Comcast a fermé Ecolisting et a accordé 100 $ US de crédit aux clients concernés. Les clients peuvent également changer leurs numéros de téléphone sans frais.

L’entreprise a envoyé un avis à ses clients:

Veuillez noter que même si Comcast a rapidement supprimé vos informations d’Ecolisting.com, il est possible que vos informations aient été consultées par les visiteurs du site Web d’Ecolisting.com pendant leur disponibilité. Par conséquent, ces informations pourraient être disponibles sur des répertoires en ligne ou via d’autres sources publiques que Comcast ne contrôle pas.

Si vos informations apparaissent dans des répertoires en ligne, tels que whitepages.com et yp.com, vous pouvez envisager de contacter directement ces répertoires en ligne. Il peut également être conseillé de changer votre numéro de téléphone Xfinity Voice.

Ce n’est pas la première fois que Comcast fait cela. En 2010, il a subi une violation de données dans laquelle plus de 74 000 clients ont eu leurs données divulguées. En 2015, il a accepté un accord de 33 millions de dollars américains avec le gouvernement de l’État de Californie pour cette violation.

