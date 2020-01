Commandez ce nouveau téléviseur Hisense 4K de 55 pouces pour seulement 350 $ (150 $ de rabais) et recevez-le à temps pour le Super Bowl

Si vous cherchez un nouveau téléviseur 4K pour le grand jeu ce dimanche et que ces options Sony sont trop chères, vous allez vouloir découvrir cette offre incroyable. Aujourd’hui, vous pouvez commander un tout nouveau téléviseur Hisense H8F 4K de 55 pouces pour seulement 349,99 $ (150 $ de rabais) chez Best Buy et le laisser tomber à votre porte à temps pour le coup d’envoi.

Ce téléviseur intelligent Hisense dispose d’un bel écran UHD de 55 pouces avec Dolby Vision HDR et HDR10 pour des couleurs et une luminosité améliorées, ainsi que 60 zones de gradation locales qui offrent une plage de contraste et une précision des couleurs plus élevées. La technologie de lissage de mouvement intégrée aide les observateurs à se concentrer sur l’action tout en réduisant Grâce à Android TV, les utilisateurs peuvent également accéder rapidement à leurs services de streaming préférés et faire appel à Google Assistant pour lire du contenu ou contrôler d’autres appareils connectés dans leur maison.

Si vous commandez aujourd’hui, vous pouvez faire livrer gratuitement votre nouveau téléviseur Hisense chez vous d’ici demain. Vous pouvez également réserver votre téléviseur pour le ramasser dans le magasin Best Buy le plus proche, tant que votre emplacement les a en stock.