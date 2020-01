Commanditaire de couverture TMO CES 2020: Other World Computing

Veuillez vous joindre à moi pour remercier sincèrement Other World Computing d’avoir aidé à parrainer notre couverture TMO CES 2020 cette année. J’ai vu quelqu’un dire que si une personne voyait chaque stand au CES et n’avait pas de temps de trajet (un exploit impossible!), Vous obtiendriez 26 secondes avec chaque fournisseur. Notre travail pour le CES consiste à passer au crible tout – en grande partie à l’avance – pour trouver les choses spécifiques qui vous intéressent, cher lecteur. Ensuite, nous sortons à Las Vegas et avons la chance de voir et de rapporter ces choses pour voir à quel point elles sont vraiment intéressantes. Cela prend beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de dépenses. OWC aide à rendre cela possible afin que nous puissions vous apporter juste ce que vous voulez apprendre, séparé de la mer de folie.

En parlant de choses que vous souhaitez apprendre, OWC figure en tête de liste des entreprises avec des choses très intéressantes pour les utilisateurs de Mac et d’Apple. Parmi ceux-ci figurent:

Mercury Elite Pro Dock – Avec deux baies de lecteur et sept ports de connectivité, y compris un lecteur de carte SD 4.0, le OWC Mercury Elite Pro Dock est l’outil à tout faire qui organisera votre vie numérique. Vous aurez amplement d’espace pour dupliquer des séquences, créer et gérer des archives ou pour rendre et traiter des effets. Connectez vos périphériques préférés via les ports USB. Ingérez les séquences de tournage ou de drone de la journée avec le lecteur frontal.

ThunderBay Flex 8 – La première solution de stockage, d’amarrage et d’extension PCIe 3 en 1 Thunderbolt 3 du secteur pour les bureaux à domicile, les petites entreprises, les créateurs de contenu et les professionnels de la production vidéo.

Akitio Node Titan – Le Akitio Node Titan Thunderbolt 3 eGPU offre des jeux de classe professionnelle, un montage vidéo professionnel et des performances graphiques aux ordinateurs portables, tout-en-un et aux ordinateurs de petit format sans emplacements d’extension.

Je suis impatient de découvrir ce ThunderBay Flex 8, si je suis honnête. Cela semble assez cool, et c’est ça et des produits comme ça qui me passionnent pour CES chaque année.

Merci beaucoup à OWC d’avoir contribué à rendre cela possible pour nous tous et de continuer à soutenir notre formidable communauté axée sur Apple encore et encore. Découvrez les produits vedettes du CES 2020 d’OWC et restez à l’écoute pour plus de choses intéressantes!