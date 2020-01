Commanditaire de la couverture TMO CES 2020: Carbon Copy Cloner de Bombich Software

C’est un plaisir pour moi d’avoir Carbon Copy Cloner de Bombich Software à nos côtés en tant que sponsor de la couverture CES 2020 cette année. La couverture de CES prend beaucoup de temps, d’efforts et de dépenses, et avec des gens comme Bombich Software à bord, nous sommes vraiment en mesure de passer au crible tout le bruit au CES et de bien vous servir, notre public Apple.

Avec Carbon Copy Cloner, nous pouvons également quitter nos bureaux – et voyager avec nos bureaux mobiles – en toute sécurité en sachant que nos données sont sauvegardées partout. Avoir un clone de votre disque de démarrage est extrêmement important, et avec la façon dont macOS Catalina a sculpté le système de fichiers, vous devez vous assurer que vous avez le bon outil pour le travail. Bonne nouvelle, car Carbon Copy Cloner est là.

Gestion des instantanés

Avec Carbon Copy Cloner, vous pouvez créer des instantanés de vos volumes source et de destination au format APFS, en sachant qu’ils sont faits correctement et sont amorçables. CCC utilise judicieusement un instantané en lecture seule des volumes source au format APFS pour éviter les interférences des modifications apportées à la source pendant la tâche de sauvegarde.

En plus de créer des clones et d’autres sauvegardes, Carbon Copy Cloner est le meilleur outil que nous avons trouvé pour gérer les instantanés sur APFS. Avec CCC, vous pouvez voir une liste de tous les instantanés disponibles sur un volume (y compris les instantanés créés par Time Machine), voir combien de stockage est utilisé par eux, et même supprimer des instantanés en appuyant simplement sur un bouton.

Time Machine supprime les instantanés APFS après 24 heures, mais avec CCC, vous pouvez définir votre propre stratégie de conservation des instantanés et les conserver aussi longtemps que vous le souhaitez.

Mike Bombich, l’expert APFS toujours informatif

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement d’APFS sur votre Mac, Mike a eu la gentillesse de nous rejoindre sur Mac Geek Gab 796 cette semaine et de nous éclairer à la fois sur ce que fait APFS et sur la meilleure façon de le contrôler.

Essai gratuit de 30 jours de Carbon Copy Cloner

Visitez Bombich Software et téléchargez dès maintenant votre version d’essai de 30 jours de Carbon Copy Cloner, en vous offrant la tranquillité d’esprit des sauvegardes et en leur montrant à quel point vous êtes heureux de leur soutien à la couverture CES de TMO.