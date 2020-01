Commencez votre week-end du bon pied avec ce pack de 2 jeux Oculus Quest

Si vous êtes l’un des millions de joueurs qui ont choisi Oculus Quest, vous savez à quel point les jeux VR peuvent être amusants. Comme toute bonne plate-forme de jeu, l’Oculus Quest regorge d’expériences incroyables dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler ou que vous avez inscrites sur une liste à acheter plus tard lorsque le prix baisse. Si vous vous situez dans cette dernière catégorie, ou si vous cherchez simplement à commencer certains des meilleurs jeux Oculus Quest, Oculus vous propose un pack spécial qui n’est disponible que ce week-end.

Red Matter et Sairento: Untethered ont été regroupés ce week-end avec une vente spéciale de 10 $ de réduction qui vous procurera les deux jeux pour 36 $. Ce pack est valable jusqu’au 20/01/2020 à 10h00 PT, alors assurez-vous de sauter dessus pendant vos jours de congé afin de pouvoir jouer immédiatement! Oculus regroupe généralement des jeux et offre des remises avec ce pack, plutôt que de réduire des jeux individuels lors de ventes spéciales comme le font certaines autres plates-formes.

Red Matter est répertorié sur notre meilleure liste de jeux Oculus Rift et, en tant que port PC parfait, obtient notre recommandation complète sur l’Oculus Quest. Dans Red Matter, vous explorerez le paysage difficile d’une base volgravienne, située sur l’une des lunes de Saturne. C’est votre travail en tant qu’agent Epsilon de découvrir ce qui s’est passé dans ce projet de recherche top secret et de découvrir la vérité d’une guerre froide de science-fiction dystopique.

Lorsque vous avez fini de dénicher et d’espionner, Sairento: Untethered porte l’action à 11 alors que vous incarnez un super ninja. Découpez et découpez votre chemin à travers des heures de niveaux basés sur l’histoire tout en vous déplaçant comme vous ne l’auriez jamais cru possible, en effectuant des quadruples sauts, des courses murales, des diapositives et des backflips. 20 types d’armes différents sont à votre disposition, et vous pouvez même manipuler le temps pendant que vous progressez dans les modes solo et multijoueur.