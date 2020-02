Comment accéder au contenu iPhone lorsque quelqu’un décède

Quelque chose est toujours oublié lorsqu’un être cher décède. Alors que nos appareils deviennent de plus en plus étroitement liés à nos vies, ils deviennent également quelque chose à penser lorsque quelqu’un meurt. Nos iPhones contiennent souvent des années de photos, de contacts, de fils de messages et d’appels téléphoniques, et il est logique que si quelqu’un que vous aimez est décédé, vous voudrez peut-être conserver une partie de cela.

Malheureusement, si la personne a protégé son iPhone avec un mot de passe, vos options sont limitées. Apple construit ses appareils avec la sécurité et la confidentialité à l’esprit, et ne les déverrouillera pas (et souvent ne peut pas) pour vous si vous n’avez pas le mot de passe. Cependant, vous pouvez suivre certaines étapes pour contourner ces restrictions. Gardez à l’esprit, cependant, qu’au moins certaines de ces étapes peuvent ne pas fonctionner.

iCloud

Si votre proche a utilisé iCloud et que vous avez accès au compte de messagerie qu’il a utilisé pour cela, vous pouvez utiliser ce compte de messagerie pour réinitialiser le mot de passe du compte iCloud et éventuellement accéder au contenu que vous recherchez à partir d’iCloud. . Cela suppose que la personne en question a utilisé des outils tels que la bibliothèque de photos iCloud pour synchroniser les photos ou iCloud Drive pour synchroniser les documents et autres fichiers.

Effacer et restaurer

La méthode la plus susceptible d’afficher des résultats est d’effacer l’iPhone de votre proche et de le restaurer à partir d’une sauvegarde. Vous pouvez le faire via iCloud ou iTunes.

Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud

Encore une fois, vous aurez besoin des informations d’identification iCloud de votre proche pour utiliser cette méthode. Vous pouvez effacer l’iPhone et le restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud, qui restaurera le contenu de l’iPhone, mais pas son code d’accès.

Restaurer à partir d’une sauvegarde iTunes

Si la personne a utilisé un Mac ou un PC et y a connecté son iPhone, vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez accès à cet ordinateur et pouvez y accéder. Branchez l’iPhone à l’ordinateur avec un câble USB vers Lightning ou USB vers 30 broches et ouvrez iTunes. Vous pouvez restaurer l’iPhone à partir d’une sauvegarde non cryptée (ou cryptée, si vous connaissez le mot de passe), ou créer une nouvelle sauvegarde non cryptée et restaurer à partir de cela.

Comme pour une sauvegarde iCloud, la restauration à partir d’une sauvegarde iTunes restaurera le contenu de l’iPhone, mais pas son code d’accès. Notez que vous ne pourrez pas utiliser cette méthode avec un Mac ou un PC que la personne n’a pas utilisé, car vous auriez besoin du code d’accès de l’iPhone pour lui permettre de faire confiance à l’ordinateur et d’envoyer des données dans les deux sens.

Si vous n’avez pas accès au compte iCloud ou au mot de passe de l’appareil

Les politiques d’Apple empêchent une personne d’accéder aux comptes ou aux appareils liés à Apple, et pour une bonne raison. Le revers de la médaille est que, une fois qu’une personne est partie, il peut être difficile d’accéder à des choses comme des photos et d’autres souvenirs précieux si elle n’a pas partagé son identifiant Apple ou ses mots de passe d’appareil avec vous avant sa mort. Ceci est particulièrement fréquent dans les cas où quelqu’un est décédé subitement.

Si vous n’avez pas accès à l’identifiant Apple de votre proche ou au mot de passe de son iPhone ou iPad, vous pouvez prendre certaines mesures pour accéder au contenu détenu par ces comptes. Apple ne peut pas simplement déverrouiller un appareil pour vous, en particulier s’il est protégé par le verrouillage d’activation. Au lieu de cela, votre meilleur pari est de demander à Apple de vous transférer l’identifiant Apple du défunt, ce qui vous donnera la possibilité d’accéder à leur compte iCloud et à tout contenu stocké.

Démarrez ce processus, vous devrez contacter l’assistance Apple. Vous devrez également fournir à Apple une copie du certificat de décès de votre proche. Et, selon certains utilisateurs de Reddit, vous pourriez avoir besoin d’une procuration de cette personne. Malheureusement, il est difficile de savoir pour quiconque n’a pas suivi ce processus, car Apple ne fournit pas de formulaire standard que vous pouvez utiliser pour ces demandes.

Une fois le compte iCloud transféré, vous pouvez vous rendre sur iCloud.com pour afficher et télécharger tout ce qui est stocké sur iCloud, des photos aux documents stockés sur iCloud Drive, ou restaurer l’appareil de votre proche à partir d’une sauvegarde iCloud comme indiqué précédemment.

Vos techniques?

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, y a-t-il eu une autre manière d’essayer d’extraire des données de l’appareil de votre proche?

