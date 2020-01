Comment accéder au support client visible

L’inscription sur un transporteur sans magasins peut être effrayante, surtout si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Si vous devez contacter le service client de Visible, vous pouvez discuter sur le site Web de Visible ou via l’application Visible sur Android ou iOS. Vous pouvez également discuter sur Facebook Messenger ou Twitter.

Produits utilisés dans ce guide

Conversation, SMS et données illimités sur Verizon LTE: Visible (40 $ par mois chez Visible)

Utilisez le service Visible: Google Pixel 3a (349 $ sur Amazon)

Utilisez l’appli

L’une des premières choses que vous voudrez faire lorsque vous vous inscrivez à Visible est de télécharger l’application sur Google Play Store ou Apple App Store.

Ouvrez l’application visible.

Appuyez sur le symbole de point d’interrogation dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur Chat en direct.

Entrez votre prénom, nom et adresse e-mail. Vous pouvez également saisir votre numéro de téléphone.

Appuyez sur le bouton violet pour discuter avec un agent.

Source: application visible

Utilisez le site Web Visible

S’il n’est pas possible ou gênant d’utiliser l’application Visible, vous pouvez discuter sur la page d’aide du site Web de Visible.

Accédez à visible.com/help.

Source: visible

Appuyez sur le bouton bleu dans le coin inférieur droit de la page pour discuter avec un expert.

Entrez votre prénom, nom et adresse e-mail. Vous pouvez également saisir votre numéro de téléphone.

Cliquez sur le bouton bleu en bas de la fenêtre pour commencer à discuter.

Parfois, il est simplement plus facile de discuter sur les réseaux sociaux et vous avez probablement déjà installé l’application et un compte connecté. Si c’est le cas, Visible vous a couvert.

Twitter

Vous pouvez également tweeter à Visible Care avec votre problème. N’oubliez pas que Twitter est public et vous voudrez entrer dans un chat privé avant de divulguer des informations personnelles. Il ne vous reste plus qu’à faire attention à une réponse ou à un message de @visiblecare.

Facebook

Vous pouvez également contacter Visible sur Facebook. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher Visible sur Facebook ou de naviguer sur facebook.com/visiblemobile. Après cela, il suffit de lui envoyer vos questions.

Cela peut également être fait dans l’application messenger en recherchant Visible et en recherchant le logo Visible bleu.

Envoyer un message

Si aucune de ces étapes ne vous convient, vous pouvez également envoyer un SMS au 99370 pour discuter avec quelqu’un.

Un avantage considérable de prendre tout votre support en ligne est que vous pouvez contacter Visible 24 heures par jour, tous les jours de la semaine. Le support client de Visible est rapide à répondre et peut vous orienter dans la bonne direction. N’oubliez pas, vous pouvez également trouver la plupart des réponses que vous recherchez sur la page d’aide de Visible.

Nos meilleurs choix d’équipement

Tout illimité

Visible

Appels, SMS et données illimités sur Verizon LTE

Visible vous permet de profiter de votre téléphone sans limites sur l’un des meilleurs réseaux LTE du monde. Ne manquez jamais de données et ne payez pas pour les dépassements.

Android déverrouillé pur

Google Pixel 3a

Tirez le meilleur parti de votre connexion illimitée

Le Google Pixel 3a a une pure expérience Android avec un excellent appareil photo à un prix avantageux. Ce téléphone déverrouillé convient parfaitement à Visible.