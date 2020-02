Chaque fois que vous configurez WhatsApp sur un nouveau téléphone, vous devrez vérifier le numéro de téléphone avec un mot de passe à usage unique. WhatsApp vous permet également d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire sous la forme d’un code PIN. De cette façon, vous devrez également saisir le mot de passe à usage unique envoyé sur votre numéro de téléphone enregistré et un code PIN à six chiffres avant de pouvoir installer WhatsApp sur votre téléphone. Voici comment commencer.

Comment activer l’authentification à deux facteurs dans WhatsApp pour Android

Ouvert WhatsApp depuis le tiroir de l’application ou l’écran d’accueil.

Sélectionnez le menu de débordement d’action (trois points verticaux dans le coin supérieur droit).

Frappé Réglages.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Robinet Compte.

Sélectionner Vérification en deux étapes.

Frappé Activer pour configurer un code PIN.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Entrez votre PIN à six chiffres.

Ajouter un adresse électronique qui sera utilisé pour réinitialiser votre NIP si vous l’oubliez.

Confirmez votre adresse e-mail et appuyez sur Terminé pour finir.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devrez maintenant saisir votre code PIN la prochaine fois que vous configurerez WhatsApp, que ce soit sur un nouveau téléphone ou si vous réinstallez l’application. Il est assez facile de réinitialiser le code PIN si vous l’oubliez, alors assurez-vous de fournir un compte de messagerie afin de ne pas être verrouillé de votre compte.

