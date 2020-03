Comment activer le mode sombre dans l’application Twitter pour Android

Nous y avons tous été. Il est tard le soir ou tôt le matin, vous ouvrez l’application Twitter pour tuer un certain temps et vous êtes aveuglé par son fond blanc dur. Beurk. Heureusement, il existe une solution simple à ce problème.

L’application Twitter sur Android a un mode sombre intégré depuis un certain temps, et c’est plutôt bien. Encore mieux, sa configuration ne prend que quelques secondes. Si vous êtes prêt à commencer à vivre cette #DarkModeLife, voici ce que vous devez faire.

Comment activer le mode sombre dans l’application Twitter

Ouvrez le Application Twitter sur votre téléphone.

Appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur le ampoule dans le coin tout en bas à gauche de la page qui apparaît.

Source: Joe Maring / Android Central

Si vous souhaitez désactiver le mode sombre, suivez simplement les mêmes instructions ci-dessus et vous serez ramené à la mise en page blanche standard.

Comment modifier vos paramètres de mode sombre

Activer / désactiver manuellement le mode sombre est une façon de procéder, mais il existe en fait certains paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour affiner la fonctionnalité à votre convenance.

Appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche.

Robinet Paramètres et confidentialité.

Robinet Affichage et son.

Source: Joe Maring / Android Central

À partir de là, vous aurez différentes choses à jouer.

Si vous appuyez sur Apparence en mode sombre, vous pourrez alterner entre Dim et Lights out. Dim est l’option par défaut, donnant à Twitter un fond bleu marine foncé. Cependant, si vous passez à Lights out, vous obtiendrez un fond complètement noir qui sera particulièrement agréable sur les téléphones avec écrans AMOLED.

Enfin, en appuyant sur Mode sombre vous donne la possibilité d’activer automatiquement le mode sombre au coucher du soleil (et de le désactiver au lever du soleil). Nous ne vous jugerons pas du tout si vous voulez basculer le mode sombre 24/7 juste pour son apparence élégante, mais si vous préférez ne l’utiliser que la nuit, opter pour la route automatique est super utile.

Allez tweeter toute la journée

Le mode sombre étant désormais activé, vous êtes prêt à tweeter, à aimer et à faire quoi que ce soit d’autre avec une application plus élégante qu’auparavant.

Avez-vous des questions? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir!

Twitter: tout ce que vous devez savoir